Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
23 березня 2026, 07:52

Війна, обов'язок і право жити: коли виживання стає злочином

Ще трошки – й не зчуємся, як за бажання жити держава передбачить більший термін ув'язнення, ніж за умисне вбивство
Фото: Генштаб ЗСУ/Фейсбук
Бровою не поведем – як відмова гинути в безпереможній війні перевершить за тяжкістю злочину навіть тероризм. Оком не кліпнем – і здорове інстинктивне самозбереження держава протрактує жорстокіше, ніж групове згвалтування.

А все ж до неможливості просто. Аби кожні 2 хвилини не ставалося СЗЧ – влада повинна зняти з себе обладунки самодурства й чесно поміркувати над тим, чому люди неспроста не бачать сенсу гинути в безуспішній війні. Чи не тому, що від узурпаторів досі не прозвучало раціонального пояснення, який сенс безправній людині класти своє життя за країну, перетворювану в гібридний авторитаризм, нашпигований захмарними ілюзіями.

Стояння насмерть на одному місці не може подаватися як мега-успіх, бо це якраз і підпадає під категорію "стаціонарна м'ясорубка" (термін Залужного). А мародерство немислимих масштабів і довбограйство ще більших масштабів унеможливлюють народну самопожертву, над якою круком кружеляє збагачення верхівки.

Галас про обов'язок померти ніколи не вивищиться над спокійним і врівноваженим правом жити. Мусить восторжествувати прагматика війни, бо люди потребують не обнадійливих казочок про кордони-1991, а реалістичного й об'єктивного бачення, розрахунку, оптимуму.

Бравурно вдавати далі, нібито країна може воювати вічно, – це навіть не самообман, а умисел. Потрібна докорінна зміна дискурсу. Потрібне тверезе обгрунтування цілей, заради яких людина має гинути, а не жорстока криміналізація права жити. Потрібна робота з ПРИЧИНАМИ, а не боротьба з наслідками.

20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
На Київщині чоловік загинув під час спалювання трави
23 березня 2026, 09:57
Вибухи у Бучі на Київщині: поранено двох поліцейських
23 березня 2026, 09:33
У Києві судитимуть чоловіка за крадіжку смартфона у продавця магазину
23 березня 2026, 09:29
На Кіровоградщині з водойми дістали тіло чоловіка
23 березня 2026, 09:03
У Львові водій Mercedes в'їхав у трамвай і втік із місця ДТП
23 березня 2026, 08:55
Росіяни вдруге за ранок атакували Кривий Ріг: пошкоджена інфраструктура, є поранені
23 березня 2026, 08:50
Сили ППО вночі знешкодили 234 ворожі БпЛА з 251: є влучання на 11 локаціях
23 березня 2026, 08:41
У ДСНС показали наслідки атаки російських безпілотників на Кіровоградщину
23 березня 2026, 08:30
У Кривому Розі авто після ДТП влетіли у людей: тяжко травмована дитина
23 березня 2026, 08:21
Масована атака дронів на Одещину: пошкоджені будинки та портова інфраструктура
23 березня 2026, 08:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Всі публікації »
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »