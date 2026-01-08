Кладбище как национальная правда: война и утрата индивидуальности

Война – время стай, коллективов, стад, табунов, бригад, батальонов, рот...

Фото: Евгений Малолетка

Кладбище – то единственное, что объединяет украинцев. Прекрасно сказано. И очень искренне. На самом деле, Кулеби надо поблагодарить за то, что он вслух проговорил глубоко-ментальные установки геноцидников. Из уст министра ВОССТАНОВЛЕНИЯ тема массового УМИРАНИЯ звучит особенно изящно и по-оруэлловски.

А все же гораздо глубже и фундаментальнее. Кулеба прав на 500%.

Длительные войны всегда убивают свободу личности. Потому что драться стаей всегда легче. Война – время стай, коллективов, стад, табунов, бригад, батальонов, рот, полков, отар, шайок, группировок, банд, роев, скоплений, эшелонов, редутов, армад, ватаг, черед, юрмищ, сборищ, армий, толп, столбов.

Стайно-коллективное поощряется, потому что оно выручает. Персонально-индивидуальное раздавливается, потому что оно заставляет думать и уважать каждого, а не швырять в домную за компанию с другими безмолвными.

Стайно-коллективное добавляет смелости, потому что только так работает массовый психоз героизма: интеллектуальный индивидум не полезет голыми руками на амбразуру, пока его снизу не подсадит лес рук с выключенным рацио.

Стайно-коллективное быстро заменяет принцип сдерживаний/противовесов на принцип единоначалия, желательно тупого. Поэтому стайное мышление спасительно в условиях, когда война требует убить человека в человеке.

Концентрация стайно-коллективного – результат умножения Никого на Бездумное.

Все массовое имеет почти нулевую ценность. У массовой смертности нет даже и того. Поэтому да, наша национальная идея – Кладбище, дамы и господа, Кладбище.

