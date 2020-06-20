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Михаил Дяденко руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков [email protected]
20 июня 2020, 11:36 23

Бунт "ноунеймов" несмотря на поддержку президента Зеленского

20 июня 2020, 11:36 23
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Интересная ситуация сложилась вокруг назначения Министра образования и науки Украины. Несмотря на поддержку Президента Украины Владимира Зеленского, кандидатура ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета была воспринята в штыки со стороны части народных депутатов, в том числе - из фракции партии "Слуга Народа".
Интересная ситуация сложилась вокруг назначения Министра образования и науки Украины. Несмотря на поддержку Президента Украины Владимира Зеленского, кандидатура ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета была воспринята в штыки со стороны части народных депутатов, в том числе - из фракции партии "Слуга Народа".
Фото: Минобразования
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Понятно, что первую скрипку в этом "концерте" играли депутаты из группы так называемых "соросят". Но какие интересные аргументы они приводили: "регионал", плагиатор, "отрыжка Табачника" (это нардеп Гео Лерос сегодня с парламентской трибуны так отзывался).

Аргументы, скажем, такие себе. По партийности, так где кто только в нашем политикуме не побывал. Бывало, что за парламентскую каденцию нардеп менял по три-четыре фракции/группы. Ну пошел Ректор по списку регионалов в областной совет. Предложили, потому что нужны были приличные люди в этом списке. Например, из того, что я был последним исполняющим обязанности Председателя политической партии "Солидарность"? Не той, что сейчас "ЕС", которая выросла из пророссийского проекта "Партия мира и единства", а еще той канонической, которую Министерство юстиции Украины ликвидировало при Януковиче. Но это не значит, что я сегодня в команде Порошенко.

О "плагиате" в работе, которая имеет несколько авторов - вообще смешно писать, и нет там по факту плагиата. Поинтересуйтесь у Гугла о плагиате Владимира Литвина, или жены экс-чиновника Вячеслава Кириленко, или еще десятков высокодостойников.

На самом деле, увидеть в должности Министра науки и образования первого молодого ректора в истории Украины, который достаточно успешно руководил ВУЗ, было бы интересно. Человек, по крайней мере, прошел все щабли служебной лестницы, имеет знания и опыт. В отличие от многих крикунов, в биографии которых ничего, кроме жизни за счет грантов и не найдешь.

Но вопрос даже не в фигуре кандидата в министры. Вопрос в том, что отдельные депутаты слишком быстро забыли, благодаря кому ними стали.

И если Президент и Премьер-министр считают, что на этом этапе, эта кандидатура является наиболее подходящей, то вставать без каких-либо оснований в "позу" - значит нарушить правила командной игры. А это уже своего рода бунт. Проблема в том - что Зеленский и в дальнейшем останется Зеленским, а имена "бунтарей" растают в политической темноте следующих выборов, возможно даже досрочных.

образование Министерство Сергей Шкарлет Владимир Зеленский Слуга народа депутат
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