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Михаил Басараб политолог [email protected]
12 марта 2021, 12:05 10

Понимают ли, что стреляют себе в ногу?

12 марта 2021, 12:05 10
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Речь идет о тех политиках из патриотического лагеря, которые сейчас со всех телевизионных и радиоточек методично пропагандируют, что санкции против Медведчука какие-то сомнительные. С вчера они ведут речь о том, что вместо «Харьковских соглашений» СНБО должен был бы заняться вакцинацией. Подчеркиваю, это распространяют депутаты не ОПЗЖ, а те, кто заходил в парламент на громких лозунгах о государственности и антиреванше
Речь идет о тех политиках из патриотического лагеря, которые сейчас со всех телевизионных и радиоточек методично пропагандируют, что санкции против Медведчука какие-то сомнительные. С вчера они ведут речь о том, что вместо «Харьковских соглашений» СНБО должен был бы заняться вакцинацией. Подчеркиваю, это распространяют депутаты не ОПЗЖ, а те, кто заходил в парламент на громких лозунгах о государственности и антиреванше
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Мои аргументы будут касаться не морали, и не ценностей. Это дело, видимо, относительное и очень личное. В данном случае буду говорить на языке прагматики.

Пропагандируя такое относительно Медведчука и "Харьковских соглашений", вы вызываете у людей не сомнения относительно компетентности власти, нет. На самом деле вы заставляете аудиторию сомневаться в том, что Медведчук враг нашего государства и что он должен понести за это ответственность. Ставя так вопрос о "Харьковских соглашениях", вы фактически даете своим же потенциальным избирателям сигнал, что эти "соглашения" были не такие уж и опасные.

Простые избиратели не разбираются в тонкостях УПК. Они воспринимают от политиков простые сигналы о добре и зле, избиратели не понимают сложных объяснений про "мы в принципе за, но... против". В массовых электоральных коммуникациях работает простая логика: ты или за, или против.

Если вы фактически доносите людям тезисы, что Медведчука преследуют незаконно, а "Харьковские соглашения" не стоят внимания, то хочется у вас спросить: с какими лозунгами собираетесь идти на выборы?! За что и против чего будете агитировать?! Выступая по факту на защиту Медведчука и "Харьковских соглашений", делаете плохо не власти, а разрушаете свою же повестку дня, основу для своей же идеологической конструкции.

Все это, увы, свидетельствует, что кто-то упорно не делает выводов из 2014-2019 годов. Уничтожая тогда, например, Яценюка и Садового, но в то же время давая возможность Медведчуку беспрепятственно развивать в Украине кремлевскую медиа-сеть, этот кто-то своими руками ковал себе эпическое поражение в 2019 году. Массированная и целенаправленная дискредитация политиков из своего же лагеря "убивала" рейтинг не только этих конкретных политиков, а разрушала доверие и снижала электоральный потенциал всей государственнической, прозападной и антироссийской ниши. Медведчуковские каналы с удовольствием ассистировали этому процессу. Вот где главное разъяснения поражения, которое лепилось своими же руками тогда. Зачем продолжать идти этой же дорогой сейчас?!

санкции СНБО ОПЗЖ Виктор Медведчук харьковские соглашения

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