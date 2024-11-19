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Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
19 ноября 2024, 18:02

История, которую не рассказали: почему дети должны знать о Майданах и войне

19 ноября 2024, 18:02
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Я думала, что педагогические планы и посты в стиле "отметили 1000 дней несокрушимости" – это интернет прикол. Оказалось, что нет
Я думала, что педагогические планы и посты в стиле "отметили 1000 дней несокрушимости" – это интернет прикол. Оказалось, что нет
фото: detector.media
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Вместо того, чтобы что-то праздновать и заставлять детей надевать пластиковые веночки и китайские вышиванки – даже отдаленно не напоминающие исторический костюм – лучше бы объяснили детям связь между двумя революциями и нынешней полномасштабной войной. И чем первый этап ее вдохновил Путина на второй.

Я много общаюсь с младшим поколением и часто сталкиваюсь с одной проблемой. О революции 2014 года условно 20-летние знают очень мало. Ибо "папа и мама оберегали от разговоров о насилии и политике". Оранжевый майдан для них – это что-то с мезозой.

Отдельно следует признать определенные неприглядные вещи.

1. Ценность не в хулиардах желудков на ножках, а в критической массе людей, нуждающихся в независимости. Только на них и держится скелет.

2. Не знаю, кто там будет следующей политической элитой, когда доживем до первых выборов, но вопросы: как мы готовимся к следующей войне и позиционируем себя в мире должны быть краеугольными.

3. Несколько дней подряд люди таскают фото молодых людей с новых оккупированных территорий, которые пошли служить службу в качестве срочников в Армию РФ. Ждите их через пару лет уже как полноценных оккупантов – если они не просто в оккупации, а вливаются в ряды армии врага, есть вопросы к их родителям и их самим. Все же мир велик и наличие украинского паспорта в ящике позволило воспользоваться новыми возможностями даже тем, кто наглухо сидел в ОРДЛО. И знаете, что – лучше пусть едут на работу в Германию, чем выращивают новых оккупантов, которые придут кошмарить Днепр и Харьков, потому что там "нацики".

4. Вместо ебанутого празднования хоть 1000, хоть 1500 дней несокрушимого сопротивления – лучше более тщательно объяснять историю наших отношений с РФ. И как мы это мертвое болото обнародовали, дали ему форму и кусок собственной летописи. Тоже самое о культуре и литературе. Объяснял ли кто-то, что средний возраст художников нашего расстрелянного возрождения – 34-37 лет. Это тот возраст, когда человек становится тем, кем его задумала природа. Зачем это нужно?

Чтобы не было воя за Пушкиным в тех городах, где РФ пачками убивает детей в спальнях.

война Майдан дети история революция
 
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