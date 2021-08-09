"Спорт вне политики". Что это значит на самом деле

Люди возмущаются фразой: "Спорт вне политики", сказанной по поводу объятий с россиянами, а вот я согласна

Люди возмущаются фразой: "Спорт вне политики", сказанной по поводу объятий с россиянами, а вот я согласна

Хочу поддержать автора этих строк - депутата из Львова от "Самопомочі". Спорт действительно должен быть вне политики. Спортсменам должно быть безразлично, кто за кого голосовал, кто какую партию представляет и какие ставки налогов лоббирует.

Но, и здесь я вынуждена цитировать нормы международного права, война - это преступление. Еще раз по буквам, специально для представителя патриотической политической силы из Львова. Война - это не политика. Это преступление, которое включает в себя: убийства, исчезновения людей, пытки, разрушения, изнасилования, осиротевших детей, вдов, матерей, которые уже никогда не найдут покоя. И все это в массовом масштабе. Война - это преступление. Россия продолжает совершать его против украинцев уже восьмой год подряд.

Тезис, что на преступление украинские граждане могут закрыть глаза только потому, что они спортсмены - абсурден сам по себе. Тем более от депутата, то есть участника законотворческого процесса. Если ты потакаешь преступлению - ты соучастник.

Мне обидно видеть, как в головах моих соотечественников прижился и пустил корни абсолютно российский пропагандисткий нарратив: "Война, оккупация украинских земель, смерти украинских военных и гражданских, узники Кремля, политические пленные - все это политика, над которой нужно подняться ради мира и диалога". Этот тезис российская информационная агентура продвигает как в Украине, так и на Западе.

Нам предлагается признать, что война является чем-то вроде политической гонки, к которой стоит относиться сдержанно и с юмором. Это крайне опасная ситуация, ведь создается новый стандарт нормы и то, что еще вчера считалось недопустимым, с чем мир вынужден был бороться, завтра может стать распространенной практикой. С помощью подмены понятий "политика" и "преступление" Россия создает мир, в котором на преступления против человека, которые совершает оголтелое государство, невежливо будет обращать внимание в "приличном обществе".

Источник: Facebook