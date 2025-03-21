Когда школы и сады становятся мишенями, а не убежищем

Всегда на войне обращал внимание на детские заведения – школы и особенно садики. У меня где-то есть даже фото тех маленьких кроваток, присыпанных пылью и штукатуркой, из-за недалеких прилетов

Всегда на войне обращал внимание на детские заведения – школы и особенно садики. У меня где-то есть даже фото тех маленьких кроваток, присыпанных пылью и штукатуркой, из-за недалеких прилетов

фото: Facebook

Эти садики, даже без прилетов, показывают, как мало люди могут сделать для своих маленьких копий, чтобы хоть немного продлить огонек их первоначального счастья. (Однажды я увидел свою фотку года в 3, и вдруг заметил, как много счастья было тогда в моих глазах – и возмутился: кто и как его украл?!). Непутевыми, кривыми мазками рисуют взрослые по стенам, по заборам и окнам. Могут ли эти уродливые рисунки остановить воров радости? Но все же бестолковое и кривое, но есть в этих постройках что-то милое, милая и неуклюжая попытка взрослых как-то согреть этих существ, так похожих на них снаружи и таких отличных изнутри. Которые должны вызвать восхищение у каждого неиссякаемого человека – чистые шедевры природы, еще не истлевшие от касаний нашего губительного мира. Каким надо облегчить путь. За какой-то совсем неудачной шуткой садики и школы теперь стали убежищем войны. Еще почаще, чем в остальные строения, в их ступают берцы, покрытые пылью и струпом.

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