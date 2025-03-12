Перемирие — та же война

Так же стоит вопрос использовать время и средства, которые у тебя есть. Так же можно проиграть перемирие или выиграть

Так же стоит вопрос использовать время и средства, которые у тебя есть. Так же можно проиграть перемирие или выиграть

иллюстративное фото: из открытых источников

Так что, если перемирие вдруг произойдет — нужно будет его выиграть.

Надо будет где-нибудь взять больше пехоты, это главное. Россияне точно будут накапливать человеческий и материальный ресурс для наступления — он, по совпадению, сейчас у них практически закончился.

Надо будет научиться наконец-то строить современные, соответствующие нынешней дроновой войне укрепления. Чтобы вражеская пехота и танки не подошли близко, чтобы наши ротации и обеспечение личного состава происходили без потерь. Плотное минирование, система видео и других сенсоров. Дороги, защищенные от ФПО и дистанционного минирования.

Сможем ли мы, в условиях расцветающих надежд на легкий мир, набрать больше людей в пехоту? Трудно.

Сможем ли мы успеть выработать миллионы необходимых мин, чтобы заменить, зацементировать инженерными боеприпасами существующую линию обороны? Вряд ли.

Сможем ли мы соорудить хорошие укрепления и защищенные от атак линии коммуникации? Да, если задействуем при этом разум.

Мы сильны, когда мы мобилизованы. Когда мы охлаждаемся, то враг, непрестанно подстегивающий себя собственной жестокостью, нас переигрывает. Потому что он верит во зло всегда, а мы до последнего — не верим, пока наша собственная кровь не потечет в очередной раз и не вытрезвит нас ненадолго.