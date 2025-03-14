Три игрока, три сценария: как Украина интегрируется в мировой порядок

Украина может реализовать стратегию Перекрестка, объединяя интересы США, ЕС, Китая – что можно трактовать как стратегию анти-рф, но на самом деле это стратегия подготовки мира к фазовому переходу

Украина может реализовать стратегию Перекрестка, объединяя интересы США, ЕС, Китая – что можно трактовать как стратегию анти-рф, но на самом деле это стратегия подготовки мира к фазовому переходу

Украинская скорость, изобретательность и адаптивность – это ресурс, который намного ценнее редкоземельных. Три ключевых игрока имеют по сей день по три варианта развития событий, которые являются управляемыми и связанными. По этому план путина-фсб-рф зафиксировать за собой "4 угол"/место за столом Ялты неоправданно. По крайней мере, двум из трех игроков (Китай, ЕС/G6) это не нужно. Индия, СА, Турция – готовятся войти в шестиугольник.

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