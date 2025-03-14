Три гравці, три сценарії: як Україна інтегрується у світовий порядок

Україна може реалізувати стратегію Перехрестя, поєднуючи інтереси США, ЄС, Китаю – що можна трактувати як стратегію анти-рф, але насправді це стратегія підготовки світу до фазового переходу

Україна може реалізувати стратегію Перехрестя, поєднуючи інтереси США, ЄС, Китаю – що можна трактувати як стратегію анти-рф, але насправді це стратегія підготовки світу до фазового переходу

фото: з відкритих джерел

Українська швидкість, винахідливість і адаптивність це ресурс набагато цінніший рідкісноземельних. Три ключові гравці мають станом на зараз по три варіанти розвитку подій, які є керованими і повʼязаними. По цьому план путіна-фсб-рф зафіксувати за собою "4 кут" / місце за столом Ялти невиправдано. Принаймні, двом з трьох гравців (Китай, ЄС/G6) це не потрібно. Індія, СА, Туреччина – готуються увійти в шестикутник.

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