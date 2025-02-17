Трамп ведет свою игру, и Украина в ней – лишний элемент
Джей Ди Вэнс выступал в Мюнхене не для европейцев.
Стратегически путин переигрывает именно потому, что имеет четкое видение (интерес) и подпитывает хаос в системах принятия решений других субъектов.
Трамп ведет партию в покер, и ему нужны победы для внутренней аудитории. И присвоение ему Нобелевской премии мира состоится не через Украину.
И пути играет на этом.
Они будут обсуждать распространение ядерного оружия. Ближний Восток. Иран. Китай. Распространение ИИ/крипта/…
Это разговор двух "великих лидеров ХХ века" (конечно, нет).
Путин поднимает ставки и усложняет решение по Украине.
Потому что мы только в контексте других соглашений, лишнее осложнение для Трампа.
Поэтому только сильная позиция и поднятие ставок с нашей стороны изменят расписание.
Должны вывести Трампа из покера и вернуть в го.