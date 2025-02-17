Команда Трампа в СА (Саудовской Аравии – ред.) будет вести переговоры с т.н. рф не в отношении Украины

Команда Трампа в СА (Саудовской Аравии – ред.) будет вести переговоры с т.н. рф не в отношении Украины

фото: mind.ua

Джей Ди Вэнс выступал в Мюнхене не для европейцев.

Стратегически путин переигрывает именно потому, что имеет четкое видение (интерес) и подпитывает хаос в системах принятия решений других субъектов.

Трамп ведет партию в покер, и ему нужны победы для внутренней аудитории. И присвоение ему Нобелевской премии мира состоится не через Украину.

И пути играет на этом.

Они будут обсуждать распространение ядерного оружия. Ближний Восток. Иран. Китай. Распространение ИИ/крипта/…

Это разговор двух "великих лидеров ХХ века" (конечно, нет).

Путин поднимает ставки и усложняет решение по Украине.

Потому что мы только в контексте других соглашений, лишнее осложнение для Трампа.

Поэтому только сильная позиция и поднятие ставок с нашей стороны изменят расписание.

Должны вывести Трампа из покера и вернуть в го.