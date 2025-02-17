Трамп веде свою гру, і Україна в ній – зайвий елемент
Джей Ді Венс виступав в Мюнхені не для європейців.
Стратегічно путін переграє саме тому що має чітку візію (інтерес) і підживлює хаос в системах ухвалення рішень інших субʼєктів.
Трамп веде партію в покер і йому потрібні перемоги для внутрішньої аудиторії. І присвоєння йому Нобелівської премії миру відбудеться не через Україну.
І путін грає на цьому.
Вони будуть обговорювати розповсюдження ядерної зброї. Близький схід. Іран. Китай. Розровсюдження ШІ/крипта/…
Це розмова двох "великих лідерів сучасності" (звісно, ні).
Путін підіймає ставки і ускладнює рішення щодо України.
Бо ми – лише в контексті інших угод, зайве ускладнення для Трампа.
Тому лише сильна позиція і підняття ставок з нашого боку змінять розклад.
Маємо вивести Трампа з покеру і повернути в го.