Команда Трампа в СА (Саудівській Аравії, – ред.) вестиме переговори з т.зв. рф не щодо України

Команда Трампа в СА (Саудівській Аравії, – ред.) вестиме переговори з т.зв. рф не щодо України

фото: mind.ua

Джей Ді Венс виступав в Мюнхені не для європейців.

Стратегічно путін переграє саме тому що має чітку візію (інтерес) і підживлює хаос в системах ухвалення рішень інших субʼєктів.

Трамп веде партію в покер і йому потрібні перемоги для внутрішньої аудиторії. І присвоєння йому Нобелівської премії миру відбудеться не через Україну.

І путін грає на цьому.

Вони будуть обговорювати розповсюдження ядерної зброї. Близький схід. Іран. Китай. Розровсюдження ШІ/крипта/…

Це розмова двох "великих лідерів сучасності" (звісно, ні).

Путін підіймає ставки і ускладнює рішення щодо України.

Бо ми – лише в контексті інших угод, зайве ускладнення для Трампа.

Тому лише сильна позиція і підняття ставок з нашого боку змінять розклад.

Маємо вивести Трампа з покеру і повернути в го.