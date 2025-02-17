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Андрій Длігач Голова міжнародної бізнес-спільноти Board, професор економіки, засновник групи компаній Advanter Group info@regionews.ua
17 лютого 2025, 15:03

Трамп веде свою гру, і Україна в ній – зайвий елемент

17 лютого 2025, 15:03
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Команда Трампа в СА (Саудівській Аравії, – ред.) вестиме переговори з т.зв. рф не щодо України
Команда Трампа в СА (Саудівській Аравії, – ред.) вестиме переговори з т.зв. рф не щодо України
фото: mind.ua
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Джей Ді Венс виступав в Мюнхені не для європейців.

Стратегічно путін переграє саме тому що має чітку візію (інтерес) і підживлює хаос в системах ухвалення рішень інших субʼєктів.

Трамп веде партію в покер і йому потрібні перемоги для внутрішньої аудиторії. І присвоєння йому Нобелівської премії миру відбудеться не через Україну.

І путін грає на цьому.

Вони будуть обговорювати розповсюдження ядерної зброї. Близький схід. Іран. Китай. Розровсюдження ШІ/крипта/…

Це розмова двох "великих лідерів сучасності" (звісно, ні).

Путін підіймає ставки і ускладнює рішення щодо України.

Бо ми – лише в контексті інших угод, зайве ускладнення для Трампа.

Тому лише сильна позиція і підняття ставок з нашого боку змінять розклад.

Маємо вивести Трампа з покеру і повернути в го.

Саудівська Аравія перемовини Дональд Трамп Путін війна Україна РФ
 
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