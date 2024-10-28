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Андрей Длигач Глава международного бизнес-сообщества Board, профессор экономики, основатель группы компаний Advanter Group info@regionews.ua
28 октября 2024, 11:52

Почему украинцев не спасет тысяча от Зеленского

28 октября 2024, 11:52
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Страна ворочания мешков
Страна ворочания мешков
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"Когда ты без ума, куда бы ты ни шел, выходит вперед" (ММЖ)

Так мы и идем.

Все что не о "ворочании мешков" — обесценивается.

Подумать, обсудить, найти понимание, смоделировать, разработать стратегию, прокоммуницировать – все это не стоит.

Надо поскорее бежать.

Что на уровне государственной власти, что на уровне общества.

Заблокировать бронирование (государство), раздать по 1000 гривен (государство), требовать проведения выборов (общество), захейтить экономическое бронирование (общество), поставить ТЦКшников на блок-посты и создать огромные пробки на трассах, выжать таланты из страны, украсть, солгать...

И власть, и общество боятся взрослого честного разговора.

Боятся признать, что мы проигрываем, потому что слишком полагались на счастливую звезду, внешнюю помощь и внутреннюю энергию. И когда все это может иссякнуть, оказывается, что мы не готовы — к долгой войне, экономической самостоятельности. Что у нас есть уже 3-4 плана (документа), и нет понимания стратегии победы.

Проводил в эти выходные стратсессию с крутой украинской компанией. Уже 17 лет с ними рядом наблюдаю их рост — вопреки разрушенному заводу, разрушению логистики, наездам регуляторов… вопреки тому, что развернуть такой бизнес в Польше или Румынии дешевле, быстрее, эффективнее… Но верят, инвестируют, развивают бизнес в Украине.

И думают о последствиях, о следующих шагах.

И думают.

Нам всем нужно научиться системной рефлексии видеть ситуацию не только с собственной позиции. Понимать интересы других глобальных игроков и соседей.

Иметь четкое видение — согласованное государством и обществом.

Договориться об общих действиях во время войны. О том, что сейчас больше государства нужно в сфере безопасности, а не в экономических регуляциях.

Взять на себя — обществу больше ответственности, а государству предоставить человеку больше возможностей в конкретных сферах — переезду, переучению, развитию бизнеса.

Системно, а не на уровне отдельных проектов.

Системно – значит не лгать о перезагрузке. А реально очистить ДПС, ДМС, БЭБ, прокуратуру, МСЭК, …

Нас не спасут ни 1000 грн. каждому, ни еще один тайный план.

Нас спасет честный разговор государства и общества, модернизация институтов, максимум возможностей для ОПК, экономические свободы, честность с партнерами, верховенство права, эффективность управления войском и, соответственно, мотивированный рекрутинг.

Все это как единая комплексная программа модернизации страны.

Владимир Зеленский бизнес экономика социальные выплаты экономическое бронирование
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