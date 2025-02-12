Это не контракт, это война. Или вы забыли?

Вместо того, чтобы оценить по достоинству тех, кто уже стоит в строю, кто рискует жизнью с 2014 или 2022 года, государство просто игнорирует их потребности

Вместо того, чтобы оценить по достоинству тех, кто уже стоит в строю, кто рискует жизнью с 2014 или 2022 года, государство просто игнорирует их потребности

фото: иллюстративное

Те, кто с первых дней войны взял в руки оружие, отложили жизнь на потом – сегодня оказались за бортом. Их лояльность воспринимается как должное. Их молчание – как знак согласия.

Когда я только мобилизовала, мне не платили зарплату пять месяцев. И таких, как я тысячи. Кто до сих пор не получил выплаты за ранения. Кто судится за компенсацию погибшего собратья. Но на 12 году войны вдруг находятся миллиарды, чтобы привлечь новых контрактников – с деньгами, соцпакетом и "бонусами".

И это не просто несправедливость. Это дискриминация.

Этим законом подменяется сам смысл военной службы в воюющей стране. Это больше не о защите страны, это о выгодном контракте. Бизнес. Работа с высокой зарплатой. Возможно, это нормально для другой страны, где армия – это очередной карьерный выбор. Где ты сознательно подписываешь контракт, получаешь выплаты, соцзащиту и в любой момент можешь решить – оставаться или уходить. Но здесь не та ситуация. Здесь не контрактная армия мирного государства. Здесь война за существование страны. Мы ведь так и говорим по телевизору, правда? Тогда почему подход к армии – как это очередной бизнес-проект?

Когда люди выходили воевать в 2014-м, они шли в шлепанцах и с дедовскими ружьями, потому что другого выбора не было. В 2022-м люди бросали свои офисы, производства, магазины и шли на фронт в джинсах и кроссовках, понимая, что это не о деньгах. Это о Родине.

И сегодня нам говорят, что можно было подождать, подписать контракт и уйти воевать на год за миллион? Что теперь это выбор – идти или не идти? Будь этот выбор в 2022-м, мы бы эту войну проиграли еще тогда.

Здесь не может быть бизнес-составляющей. Здесь критическая необходимость защищать свою землю здесь и сейчас. Поэтому логичный вопрос: какого черта получается так, что ушедшие раньше теперь в худшем положении? Где их гарантии, где их социальная защита, где их справедливая надбавка за выслугу? Где ответ на вопрос: "а когда мы отдохнем?".

Чем принципиально отличается человек, подписавший контракт на год и получивший все плюшки, от его побратима, пришедшего на месяц, год, пять лет раньше? Одного ждет понятное будущее: послужил – заработал – получил образование – пошел дальше. А другой живет в неизвестности. Его единственный "выход" – тяжелое ранение, смерть или самостоятельный поиск путей демобилизации.

Власти не чувствуют и не отстреливают, что все войско сегодня держится на временно живых добровольцах и 55+ годовых дедах пехоты, которые по полгода-год живут в земле. Спят в земле, едят в земле, нуждаются в земле и держат эту землю. На тех, кого война не спрашивала, готовы ли они. Они просто взяли оружие и ушли. И эти люди имеют право на большее, чем просто "спасибо" и прибавку в 1000 гривен.

Если уже армия стала контрактной и вопросы мотивации перевели в плоскость финансов, то где прибавка за выслугу лет? Не смешная подачка в тысячу гривен, а реальная минимум 50%+. Как в любой профессии, связанной с жизнью и смертью.

Нельзя продавать военную службу как обычный рынок труда, когда ты одновременно не даешь возможности тем, кто уже сражается, хотя бы знать, когда и как они смогут вернуться к нормальной жизни.

Этот провал мобилизации – это не вина людей. Это вина тех, кто за два года так и не провел реформу ТЦК, не навел порядок в ВЛК, не наказал "инвалидов-прокуроров" и "забронированных циркачей". Худший удар по комплектованию ВСУ нанесли не уклоняемые, а коррумпированные комиссары и врачи, штамповавшие решение за деньги.

И самая большая проблема армии сегодня в том, что ее проблемами руководят люди, не знающие, что такое война. Те, кто видит решение в подарках телевизоров и чайников для раненых в госпиталях. Те, кто воспринимает военных как ресурс, а не как людей. Знаете что? Теми, кто уже в строю, можно не беспокоиться. Они никуда не денутся. Они уже там.

Армия – это не вакансия, где лучшие условия должны привлекать новых работников. Это общее дело, и если государство не ценит тех, кто уже тянет эту войну на себе, новые контракты не спасут ситуацию. Ибо завтра может не остаться тех, кто эту войну вообще выиграет.

Если мы действительно строим контрактную армию – тогда все должны получать справедливые условия, а не выборочные плюшки для тех, кто пришел в правильное время. Если же мы воюем за выживание государства – система должна ценить всех, кто взял на себя эту ответственность, а не выставлять это как "работу на год".