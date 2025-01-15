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Алексей Кущ Экономист, финансовый аналитик info@regionews.ua
15 января 2025, 16:40

Китай нападет на Россию: демифологизация представлений о Поднебесной

15 января 2025, 16:40
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Есть несколько устойчивых мифов, которые особенно сильны в Украине касательно Поднебесной
Есть несколько устойчивых мифов, которые особенно сильны в Украине касательно Поднебесной
иллюстративное фото: из открытых источников
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Миф номер один. Китай нападет на Россию, потому что китайцы мечтают жить в Сибири.

Спойлер: не мечтают, население северной китайской провинции Хейлуцзян на границе с РФ в последнее время сокращается. Для китайца феншуйно жить на юге Китая.

А ресурсы Сибири Китай может сейчас купить за фиатный юань, то есть за валюту, котору сам и печатает.

Благодаря санкциям Запада в отношении РФ, Китай вошел высшую геополитическую "Лигу Плюща", принадлежность к которой определяется правом на покупку реальных материальных ресурсов за фиатную национальную валюту.

Миф номер два. В Китае негде жить многочисленному населению.

На самом деле, у Китая огромная территория и значительная часть ее не заселена вследствие сложных природных условий (но там не хуже, чем на полюсе холода в Якутии).

По рациональному и оптимальному использованию территорий, Китай - мировой лидер.

Миф номер три - Китаю грозит перенаселение.

На самом деле, нет: население Китая сокращается и стареет и это становится демографической проблемой.

Миф номер четыре. В Китае до сих пор ограничивают рождаемость.

Нет. Принцип "одна семья - один ребенок", давно отменен. Сейчас в Китае, наоборот, всячески стимулируют рождаемость.

Миф номер пять - Китай полностью зависит от экспорта.

Преувеличение. ВВП Китая составляет до 20 трлн дол, а внешний торговый оборот - до 6 трлн дол. То есть отношение торгового оборота к ВВП - примерно 30%.

Для понимания, в Украине до войны было более 55%. Вот это зависимость.

То есть, даже убив всю китайскую торговлю, Китаю сделают больно, но полного краха не будет. Именно поэтому, Трамп уже говорит о "мягкой тарифной политике" в отношении Китая.

И последний на сегодня миф - заточенность китайской экономики на внешнем инвестиционном факторе роста.

Я уже несколько лет пишу о том, что Китай разворачивает свою экспортноориентированную модель с акцентом на инвестиционный рост в сторону внутреннего потребления.

Средний класс в размере 400 млн человек и более 1 млрд активных потребителей, более чем достаточно для смещения драйвера роста с экспорта на внутренний спрос.

Об этом говорят и решения съездов КПК, об этом же можно прочесть в моих статьях.

Хотя сама структурная перестройка китайской экономики будет долгой и болезненной, с замедлением темпов экономического роста с 5%+ до 3-5% в год.

И мои слова недавно подтвердил руководитель Народного банка Китая Пань Гуншэн на Азиатском финансовом форуме в Гонконге:

"Приоритет макроэкономической политики должен сместиться с продвижения роста инвестиций, как было в прошлом, на потребление вместе с инвестициями".

Для этого, Китай создаст стимулы для роста доходов населения в виде пенсионных программ и социальных выплат.

В этом контексте, ключевой проблемой роста, руководитель китайского центробанка назвал: "неудовлетворительный внутренний спрос и, особенно, потребительский спрос".

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