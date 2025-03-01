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Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
01 марта 2025, 10:16

24 февраля 2022 года ни один из миллионов украинцев не выбирал войну. За нас ее выбрал путин

01 марта 2025, 10:16
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фото: radiosvoboda.org
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Целью россии было уничтожение всей Украины – поэтому они проиграли. Украина есть. Целью россии было навсегда оторвать Украину от цивилизованного мира – поэтому они проиграли. Украина стала кандидатом в члены ЕС. Целью россии был захват главных городов – Киева, Харькова, Днепра, Одессы – поэтому они проиграли. Это все Украина.

Абсолютная ли эта победа? Нет. Нам очень тяжело. Многие погибшие. Дополнительно враг смог оккупировать часть Украины. Но целью путина была не Авдеевка и Бахмут. И даже не Мелитополь и Мариуполь.

Хотим ли мы абсолютной победы? Да! Очень хотим! Но в реальности наш последний большой успех был в ноябре 2022 года – освобождение Херсона и изгнание врага с правого берега Днепра. Это было 27 месяцев назад. Тогда американский главнокомандующий Милли сказал – это момент договориться. Его забросали дерьмом. Сколько погибло людей за эти 27 месяцев? Сколько разрушен мост? Сколько потеряно территории? Сколько не рождены украинцы?

28 февраля 2025 года фактически снова была развилка. Попытаться зафиксировать нашу относительную победу или продолжить воевать. Но воевать без величайшего и сильнейшего союзника.

И на этой развилке произошел выбор. Но в этот раз это выбор не только путина. Он хочет войны, это совершенно очевидно. Но 28 февраля этот выбор – выбор войны – сделал и украинский лидер. Зеленский. Это его общий выбор с Путиным.

Нам говорят – Трамп хочет нашей капитуляции. Кто сказал? Где это написано? Я НЕ соглашаюсь на капитуляцию. Поэтому и призвал четко обозначить наши красные линии – никакого признания оккупированных территорий русскими. Никакого ограничения нашего суверенитета – ни армии, ни ВПК, ни права решать куда нам идти. Гарантии безопасности - те, которые реально получить по состоянию на сегодняшний день, чтобы с каждым днем передышки усиливать их и сделать в конце концов незыблемыми. И начать восстанавливать страну. Без коррупции, без бардака. Вернуть тех, кого можно. Вылечить тех, кого нужно. Оплакать тех, кто заслужил. И ждать. Ждать, когда колос на глиняных ногах упадет. И тогда вернуть все свое.

Мы должны дождаться, какое соглашение в конце концов нам предложат США. Право сказать жесткое, вежливое, холодное "Нет!" у нас было и есть всегда. А вот права на глазах всего мира ссориться с величайшим союзником – Зеленский не имел. Даже если очень хотелось. Даже если его кто-то провоцировал. Мы не имеем права решить в США руки тем, кто давно уже пытается избавиться от нас, как ненужность, и заявив "Они сами виноваты" начать зарабатывать с путиным. Напротив. Мы должны были усилить тех, кто в США был и есть наш друг. И еще мы не имеем права погрузиться во внутриполитический американский спор. Ибо кто бы в ней ни выиграл в США, мы от этого – точно проигрываем.

Что делать сейчас? Должны вернуться в эту развилку. Должны дать шанс на остановку войны на приемлемых для нас условиях. Есть четко эти условия определить.

Круто победить путина. И фактически мы это сделали. Очень хотелось бы просто уничтожить россию, путину привлечь в Гаагу. По ходу утереть нос и тем, кто у нас не верит в Америке и мире. Все это круто. В сериале. В кино. А в реальной жизни за этой погоней можно потерять очень много человеческих жизней. И даже потерять Украину.

28 февраля 2025 года в Овальном кабинете Белого Дома выиграл не Зеленский и не Трамп. Не Украина и не Америка. Выиграл путин. Этого нельзя допустить.

Украина больше всего. И больше всего его с гордыней. До булавы еще нужны головы. И это касается всех нас.

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