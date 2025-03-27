"Большой прогресс" в переговорах показал провал: сможет ли Украина выжить без США

В то время как администрация Дональда Трампа пытается натянуть сову на глобус и рассказывает о «большом прогрессе» в переговорах, очередной их раунд полностью провалился. Россия не только не шла на уступки, но и выставляла все более ультимативные требования исключительно в своих интересах - при полной пассивности США. Из этого возникает вопрос: если позиция и уровень активности Штатов не изменится, то нужны ли они Украине?

В то время как администрация Дональда Трампа пытается натянуть сову на глобус и рассказывает о «большом прогрессе» в переговорах, очередной их раунд полностью провалился. Россия не только не шла на уступки, но и выставляла все более ультимативные требования исключительно в своих интересах - при полной пассивности США. Из этого возникает вопрос: если позиция и уровень активности Штатов не изменится, то нужны ли они Украине?

фото: Министерство обороны Украины

Соединенные Штаты в переговорном процессе, навязанном Украине и России, все больше напоминают либо безынициативного рефери, либо подыгрывающего одной из сторон. И в конкретном случае – российской.

Действительно, за прошедшее время США демонстрировали тактику "кнута и пряника”, в которой кнут предназначался Украине, а вот пряники, как явные, так и гипотетические – России. При этом, представители Администрации президента США, а также члены переговорной группы регулярно демонстрируют кардинальное незнание проблематики вопроса и в своих интервью допускают грубейшие ошибки. И это только усиливает уверенность в некомпетентности людей, которые пытаются себя выставлять миротворцами в рамках самого масштабного и кровавого противостояния на европейской части континента со времен Второй мировой войны.

Эти и многие другие факты так или иначе, но поднимают вопрос: а нужны ли нам вообще такие переговоры и такой посредник, как США?

Переговоры

Любые переговоры - это очень сложный и долгий процесс, в рамках которого рождаются общие решения сложных вопросов. Но это возможно только в том случае, когда стороны заинтересованы в нем, а посредники абсолютно беспристрастны и могут в равной степени оказывать давление на противоборствующие стороны.

Порою посредники даже могут вести игру в имитацию, представляя свои действия всецело или частично направленными на поддержку одной из сторон для достижения равнозначных договоренностей. В переговорах на международном уровне имитация - это всегда высший пилотаж, поскольку имитирующие не только могут навлечь на себя гнев общественности и СМИ, но также и неприязнь коллег – до того момента, когда раскроется их роль.

Но только не в нашем с вами случае.

Что касается нынешнего переговорного процесса, то стоит признать, что ни Украина, ни Россия в нем не заинтересованы. Нам эти переговоры навязали после эпохального заявления Дональда Трампа о том, что он может завершить войну за 24 часа, после чего 47-й президент США и вовсе отказался от своих слов.

При этом именно администрация Трампа пыталась давить на Украину прекращением поставок оружия и разведывательных данных, но каким образом они давили на Россию? На сегодняшний день нет ни одного факта того, как США прижали к углу РФ и заставили ее пойти на малейшие уступки.

Таким образом, напрашивается вывод: нынешний посредник в переговорном процессе не имеет достаточной квалификации и как недооценивает Украину, так и переоценивает Россию. Но вот ведь вопрос, если этот посредник и в дальнейшем будет демонстрировать низкий КПД и Украина от него может отказаться, кому от этого будет хуже и какие меры вчерашний союзник может применить против нашей страны, чтобы вернуть ее в орбиту переговорного процесса?

Чем грозит отказ

Я совершенно не исключаю такого момента, что Украина может полностью изменить свою позицию и признать переговоры с Россией несостоятельными и бесперспективными. Какие последствия для нас тогда будут?

Ну от России ничего нового, а вот администрация Дональда Трампа может объявить, что она полностью прекращает поддержку Украины. В итоге США могут полностью заблокировать поставки вооружений нашей стране, разведывательной информации и т.д. В целом это единственный инструментарий, который может использовать администрация Дональда Трампа. Но насколько он для нас критичный?

Давайте для начала оценим помощь от Европы и от США Украине, которая поступала с 2022 года.

Согласно данным Кильского института мировой экономики, Украина получила военной помощи от стран Европы на 132 миллиарда евро, а от США – на 114. При этом значительная часть американской помощи была сконцентрирована не на прямых поставках, а на финансировании предприятий, производящих военную технику –- для новых заказов именно для армии США. То есть Штаты поставляли в Украину ту технику, которую они планировали списывать, но могли таким образом выгодно для себя включать в последующие бюджеты для кругового цикла этих средств внутри страны.

Яркий пример – это БТР М1117, который в январе 2023 года был включен в пакет помощи Украине в количестве 250 единиц, но ВСУ их получили только весной 2024-го. И это при том, что М1117 на балансе армии США 2 900 единиц, из которых 1 800 в пользовании, а остальные на хранении.

И благодаря Украине сегодня Соединеные Штаты могут обновлять потенциал своей армии, используя внутренний, замкнутый цикл, а потому американский военно-промышленный комплекс расцвел и даже более того – стал в некотором смысле более зависимым от Украины. Больше, чем по состоянию на 2025 год Украина от США.

Дело в том, что сейчас мы можем наблюдать серьезный рост производства военной продукции, а также выделения средств в Европе – как на бюджеты собственных армий, так и на поддержку Украины. В свою очередь, украинский ВПК не стоит на месте. Он не только является генератором максимально адаптированных к современной войне идей, но и наращивает производство собственной продукции.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что в 2024 году было произведено 154 САУ 2С22 "Богдана". Это больше, чем произвели таких артиллерийских систем предприятия всей Европы и даже США! Но все равно нам на фронте этого количества мало.

В 2024 году украинский ВПК произвел военной продукции более чем в 3,5 раза больше, чем в 2023-м. Общая сумма произведенной продукции возросла с 3 млрд долларов до более чем 10 млрд.

Ранее Украина уже сталкивалась с демаршами США относительно поставок вооружений. В октябре 2023 года Республиканская партия практически на полгода заблокировала в Конгрессе помощь Украине. Но мы выжили, приспособились, адаптировались в сложнейший момент масштабной волны наступления врага.

В ходе недавней кратковременной блокировки, в том числе и разведывательной информации, также быстро адаптировались, диверсифицировали разведданные за счет европейских партнеров. И даже на случай отключения вездесущего Starlink подготовились с учетом не только внутреннего потенциала, но и поддержки европейцев, той же Швеции.

На сегодняшний день и в нынешних реалиях войны США не являются решающим для Украины партнером. Дальнейшее развитие военно-промышленного комплекса стран ЕС и Украины отодвигает роль Штатов на второй план и даже дальше. Особенно с учетом нынешнего уровня истощения России.

РОВ сейчас уже не могут себе позволить проведения масштабных общевойсковых наступательных кампаний. Более того, мы уже наблюдаем то, о чем я говорил в 2024-м – истощение российских войск приведет к невозможности не только наступать, но и удерживать ранее занятые позиции. Особенно ярко эта тенденция себя проявляет на Покровском и Купянском направлениях, а также показательны операции Сил обороны Украины на территории самой России.

Все это не означает, что без США Украине будет легко – ничего подобного. Но это говорит о том, что конец света в случае абстрагирования от американских партнеров не наступит, а как раз наоборот. Выход Штатов из коалиции катализирует процессы роста ВПК не только в Европе, но и в самой Украине. Как я выше упоминал, с 2022 года производство вооружений в нашей стране демонстрирует показатели, которых ранее никогда не было.

Причем Украина с учетом современных вызовов вынуждена ограничивать производство ряда продукции военного назначения из-за отсутствия их востребованности в условиях нынешней фазы войны.

Это также позволяет говорить о возможности открытия ограниченного экспорта украинских вооружений для пополнения бюджета и стимуляции внутреннего производства.

Пока на пути правильных решений стоит внутренняя бюрократия, но Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы диверсифицировать помощь от США не только за счет европейских партнеров и ряда стран, не фигурирующих публично, но и за счет внутреннего потенциала, которому нужен еще больший толчок, нежели ранее. Особенно в условиях настолько ненадежного партнера, как США.

Выводы

В нынешних условиях мы действительно можем себе позволить отказаться от посредничества США в вопросах, в решении которых мы не будем видеть того, что Вашингтон на нашей стороне. Отказ от посредничества Штатов не обернется концом света для Украины, но станет серьезным репутационным ударом и даже унижением для администрации Дональда Трампа, от которого они не смогут оправиться.

А потому следует понимать, что мы США, в первую очередь администрации Трампа, сейчас нужны куда больше, чем они нам. И в случае разрыва сделок и взаимодействия больше пострадает именно Вашингтон с учетом амбициозных планов американского президента, которые пока не реализуются даже на десятую долю процента, а как раз наоборот – демонстрируют слабость и загнанность нынешнего хозяина Белого дома.

В 2022, 2023 и 2024 годах я бы ни за что не сказал, что Украина сможет противостоять России без США, но сейчас считаю, что Украина должна отстаивать свои позиции твердо и решительно, без оглядки на последствия от непредсказуемого и обидчивого Трампа.

Карты на руках сейчас именно у нас, но никак не у США и тем более не у России. Так о чем разговор?