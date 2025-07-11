"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит

Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина

Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина

иллюстративное фото: из открытых источников

Самоубийства или нет

В последнее время в Российской Федерации участились случаи неожиданных смертей топ-чиновников. Смерти, которые называют самоубийствами, хотя в это всерьез вряд ли кто-то верит. Первая, самая масштабная по количеству волна подобных случаев произошла еще в 2022 году, в дальнейшем время от времени случались подобные события, но чтобы доходило до чиновников уровня федерального министра – таких случаев еще не было.

Итак, 4 июля с балкона 17-го этажа своего дома на Рублевке (элитный район Москвы) выпал вице-президент компании "Транснефть" Андрей Бадалов. Кстати, этаж не его – сам Бадалов имел квартиру на 10-м. Как он оказался на 17-м, почему прыгнул, если прыгнул – никто, конечно, не объяснял. "Транснефть", кстати, незаурядная компания. Это государственная корпорация, являющаяся монополистом в нефтяной отрасли – оператором магистральных нефтепроводов по всей России.

7 июля (если это произошло 7 июля, потому что слухи говорят о разном) застрелился Роман Старовойт. Это бывший губернатор Курской области, а на момент самоубийства то ли еще действующий министр транспорта, то ли уже отставлен руководитель Минтранса. И в тот же день, как пишут российские СМИ, умер один из чиновников Министерства транспорта России Алексей Корнийчук.

Как минимум в истории со Старовойтом сразу возникла целая куча вопросов, появились откровенные нестыковки. Да и добровольность последнего полета Бадалова вызывает серьезные сомнения. Более того, ресурсы, независимые от Кремля, в принципе уже говорят о том, что это никакие не самоубийства, а убийства. То есть ликвидации.

Что было в 1991 году

Интересно, что подобная волна самоубийств/ликвидаций имела место в Советском Союзе, в последние месяцы его существования. 22 августа 1991 года, сразу после провала путча Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, застрелился один из главных персонажей ГКЧП, министр внутренних дел Борис Пуго. Через два дня, в день провозглашения Украиной независимости, нашли застреленным в рабочем кабинете в Кремле главный военный советник президента СССР Михаила Горбачева, маршал Сергей Ахромеев, тоже поддерживавший ГКЧП.

Но самые интересные события произошли несколько позже. Если в самоубийствах Пуго и Ахромеева особых сомнений не было, то произошедшее дальше остается загадкой до сих пор. 26 августа, в тот момент, когда стало ясно, что Украина отделяется и Советский Союз обречен, выбросился из окна своей квартиры на пятом этаже управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина. Управляющий делами – это фактически тот персонаж, в руках которого была вся финансовая отчетность Коммунистической партии СССР.

Через полтора месяца, 6 октября, также закончил жизнь предшественник Кручины в должности управляющего делами ЦК КПСС Георгий Павлов. Павлов и Кручина поочередно занимались финансовыми вопросами советских коммунистов с 1965 года – то есть все брежневские и пост брежневские времена, когда коррупция в верхушке КПСС зацвела буйным цветом. А 17 октября также выпал из окна некий Дмитрий Лысоволик, занимавший очень интересную должность – заведующий сектором США международного отдела ЦК КПСС. То есть, это был человек, через которого проходили все возможные финансовые дела СССР в Америке.

Вот эти три смерти, как считается, не столь однозначны и просты, как самоубийство того же Пуго. Версии о том, что верхушка КПСС заметала следы своих богатств как в Союзе, так и за рубежом – появились почти сразу и бытуют до сих пор. Каких-либо прямых улик этого не существует, но сами по себе эти самоубийства вызывают вопросы.

Украинский след

При чем здесь Украина – спросите вы? Но к тому, что провозглашение независимости нашей тогда еще советской республикой 24 августа 1991 года (и решение о референдуме, который должен был утвердить – и утвердил абсолютным большинством голосов) – решение депутатов означало распад Советского Союза.

А распад СССР означал, что в Москве сменится правящая элита. Если при сохранении Союза, пусть и в каком-нибудь другом формате – Союза Суверенных Государств, как предлагал Горбачев – руководство имело шанс остаться на должностях, то полный демонтаж союзных органов управления и фактическая замена их на российские, ельцинские, означало переход всех рычагов в совсем другие руки. Руки, будем говорить прямо, отрицательно настроены к Горбачеву и его команде. Руки, которые непременно занялись вопросом, как его называют в публицистике и художественной литературе, "золота партии". Вероятно, именно поэтому начали выбрасываться из окон Кручина и его коллеги, то есть люди, которые не стояли на трибуне Мавзолея, но через которые проходили все деньги КПСС.

2025 год – ситуация несколько иная, но также связана с Украиной. С войной на Украине, если быть точным. Война эта, как теперь известно уже всем, кроме разве что Владимира Путина, настолько серьезно поточила экономику Российской Федерации, что уже даже официальные лица всерьез говорят о полномасштабном кризисе, который вот-вот наступит (а, значит, на самом деле он уже полностью накрыл страну-агрессора).

И именно поэтому вопросы, на которые раньше смотрели мягче и снисходительнее, а иногда вообще закрывали глаза, сейчас значительно острее. Скажем, вот пример с 2018 года. Министра экономразвития РФ Алексей Улюкаев получил тогда восемь лет заключения. Причем не за какое-то банальное хищение бюджетных средств, нет – за наезд (в виде вымогательства взятки) на самого Игоря Сечина, который формально директор "Роснефти", а фактически один из самых приближенных к Путину чиновников. Сечин с российским диктатором, напомним, с 1991 года. Никто другой не имеет столь долгой истории сотрудничества с Владимиром Путиным. Сечин – имеет. И вот на него наехал Улюкаев.

И что? Получил восемь лет, отсидел четыре – и в 2022-м уже вышел на свободу. Теперь еще и главным экспертом работает в Фонде экономической политики имени Егора Гайдара, книги пишет (как кажется, что уже сам по себе показатель).

А тут – некий Старовойт. Которого поймали то ли на махинациях с "зубами дракона" на Курщине, то ли на других каких-то стандартных для российских чиновников историях с переводом федеральных денег в свой карман. И – пуля в голову. Чего бы то, спрашивается? Ну отсидел бы пару лет, вышел бы и жил дальше. Но нет, сейчас с деньгами ситуация гораздо труднее, чем до 2022 года. Каждая копейка на счету. И позволять людям не из ближнего круга "кормиться" из бюджета становится все труднее и проблем.

Почему Кремль "забыл" об Украине

Именно поэтому российские чиновники и полагаются на себя руки. Или на них накладывают – кто-то другой. Ситуация ухудшается – и ухудшается из-за войны в Украине, из-за сопротивления Украины, из-за ощущения неизбежного поражения. Как в 1991 году, так и в 2025 году Украина разрушает империю – а разрушение такого государства не может не обойтись без смертей. Недаром именно в России существует такая поговорка, как "лес рубят – прививки летят".

Но почему же в России молчат об "украинском следе", если они любят его "находить" там, где и близко не могло быть - как в теракте в "Крокус Сити Холли"?

Поэтому Кремль и молчит об Украине в том ли самоубийствах, или ликвидациях. вскоре мы увидим еще большую цену.