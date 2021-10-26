Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой

Виталий Кличко актуализировал дискуссию о возобновлении районных советов в городе Киеве. Эта дискуссия происходит на фоне очередной активизации разговоров о попытке Офиса президента подвинуть столичного мэра с должности главы КГГА

Виталий Кличко актуализировал дискуссию о возобновлении районных советов в городе Киеве. Эта дискуссия происходит на фоне очередной активизации разговоров о попытке Офиса президента подвинуть столичного мэра с должности главы КГГА

Фото: Украинская правда

Городские власти столицы убеждают, что решение о ликвидации райсоветов в Киеве в 2010 году было ошибочным, ведь в результате этого стало менее значительным представительство интересов киевлян, которые теперь способны влиять на решение только через своего депутата в Киевсовете. Впрочем, как проанализировал RegioNews, восстановление районных советов, или хотя бы разговоры об этом, могут стать как раз тем инструментом, который поможет Виталию Кличко в противостоянии с президентом Владимиром Зеленским и его офисом.

История вопроса со времен Януковича

Райсоветы как институт местного самоуправления в Киеве были ликвидированы в 2010 году как только президентом стал Виктор Янукович. Тогда власть пыталась максимально централизовать рычаги управления столицей в одних руках, поэтому собрания депутатов самого низкого уровня оказались ненужными и даже лишними.

На тот момент в Киеве функционировали 10 районных советов в соответствии с количеством районов. Депутатов избирали по мажоритарке, они выполняли свои обязанности на общественных началах. Однако существовали аппараты советов, депутаты имели возможность влиять на бюджетные, земельные и инфраструктурные вопросы. Кроме этого, каждый из депутатов райсоветов должен был работать с избирателями, они устраивали регулярные приемные часы и вообще были "ближе к земле".

Но тогдашняя Верховная Рада внесла изменения в закон о столице, где райсоветы остались лишь в гипотетическом виде – их теоретически можно было бы образовать в каждом отдельном районе, однако для этого нужно было бы или провести местный референдум, или принять соответствующее решение Киевсовета. А при отсутствии этого "рудимента" самоуправления все полномочия перешли к хозяевам здания на Крещатике, 36: депутатам Киевсовета и исполнительным органам столичного горсовета. Политически о райсоветах забыли вплоть до Революции Достоинства, ведь власть Януковича вполне устраивала концентрация власти в одних де-факто руках. Однако после Майдана появились первые проявления политической воли по восстановлению в столице районных советов.

Возможность решить этот вопрос через местные референдумы в столичных районах как реальная не рассматривалась, потому что законодательно вопросы местных плебисцитов в Украине не являются окончательно урегулированными. Поэтому единственно возможным путем было провести решение через Киевсовет. Тем более, что это значительно более дешевый в исполнении вариант. И такое решение в 2015 году было принято: Киевсовет проголосовал о назначении на март 2016 года выборов депутатов в районные советы Киева. Однако процесс был остановлен по решению административного суда. Поэтому вопрос снова завис.

Что даст восстановление советов

Сама дискуссия о нужности районных советов депутатов состоит из двух аспектов. С одной стороны стоит вопрос, на самом ли деле эти советы так уж сильно нужны. С другой – какими полномочиями будут наделены эти советы и депутаты, и не станут ли они просто лишним "свадебным генералом" без возможности влиять на хозяйственные и политические процессы в столице.

По замыслу авторов перезапуска райсоветов, депутаты получат в свое ведение те вопросы, до которых инертный Киевсовет далеко на всегда успевает "спуститься". Речь идет о таких относительно мелких проблемах, как размещение спортивных площадок, обустройство школ и садиков, решение текущих бытовых вопросов. Районные советы, по мнению сторонников реформы, смогут оперативнее реагировать на подобные проблемы и в пределах своих полномочий и бюджетов быстрее их решать. Плюс, поскольку депутатов станет больше, чем сегодня, они смогут более глубоко вникать в локальные вопросы своих территорий.

Существует, в то же время, мнение, что новые райсоветы станут дополнительной и не совсем нужной нагрузкой на городской бюджет. Ведь кроме того, что они будут распоряжаться частью денег столицы, значительные суммы пойдут и на их содержание – хотя депутаты формально будут работать без вознаграждения, им все же нужны определенные аппараты служащих, помещения, транспорт и другие виды обеспечения. Поэтому у многих есть сомнения, оправдают ли новые структуры местного самоуправления потраченные на них средства из кармана, собственно, киевлян.

Политическая составляющая

Рядом также есть и политическая составляющая, которая на нынешнем этапе противостояния между Офисом президента и мэром Киева выходит на передний план. На Банковой понимают, что юридические основания увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации являются сомнительными и могут потянуть за собой еще большие негативные электоральные последствия. Поэтому пробуют решить вопрос путем изменения в закон о столице - именно так, как когда-то этот вопрос решал Янукович.

Речь идет о том законопроекте, автором которого был нынешний министр культуры Александр Ткаченко еще во время своего пребывания в статусе нардепа, и который выводит КГГА с орбиты городского головы и плотнее подчиняет городскую администрацию правительству и президенту. Центральная власть пытается представить предложенные изменения как шаг к усилению местного самоуправления. Однако нормы законопроекта являются несколько противоречивыми, поэтому у многих возникает правомерное подозрение, что ОП просто хочет подмять Киев под центральную вертикаль.

В контексте райсоветов это также просматривается. В законопроекте действительно предусмотрено восстановление этих структур, однако их полномочия не выглядят убедительно. Им отдадут управление коммунальным имуществом городских районов и утверждение градостроительной документации в пределах своих территорий. В реальности же эти райсоветы и правда не будут иметь особого властного потенциала, как это произошло и с районными советами по всей Украине в рамках последних территориально-административных реформ, и на самом деле не станут фактором усиления местного самоуправления.

Сам мэр Кличко обосновывает возвращение к райсоветам тем, что именно это будет усилением децентрализации с уходом от ситуации, когда Киев будут контролировать чиновники, а не жители. Кличко считает, что нынешнее состояние распределения полномочий отдаляет киевлян от управления городом. "Киев - слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата, жаловаться и доносить идеи. Ведь каждый район города - это действенная громада с количеством населения небольшого областного центра, которая живет и развивается", - написал на днях столичный градоначальник в своем Facebook.

Кстати, активность Кличко по восстановлению районных в городе Киеве советов может также объясняться попыткой затормозить принятие нового закона о столице, где избранному мэру на самом деле отводится значительно меньшая, чем сейчас, роль. А вот дискуссия о полномочиях столичных райсоветов может стать действенным инструментом - смысл противостояния перейдет в плоскость того, кто сильнее отстаивает усиление самоуправления и передачу власти местным громадам.

В случае же, если депутаты Киевсовета успеют принять решение о создании райсоветов, пропишут им четкие, а не "свадебные" полномочия и запустят сам процесс, это таки заставит парламент считаться с новой реальностью. И в случае попыток протащить проект закона в нынешнем виде нардепы будут выглядеть как враги децентрализации, которые пытаются урезать права местного самоуправления. И это даст Кличко дополнительные рычаги давления на Верховную Раду – в том числе и международные.