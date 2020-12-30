Капкан для президента. Почему отстранение Тупицкого сделает из Зеленского диктатора или посмешище

Есть только два сценария дальнейшего развития событий для президента: или идти до конца, или быстро давать задний ход. И оба из них – проигрышные

Есть только два сценария дальнейшего развития событий для президента: или идти до конца, или быстро давать задний ход. И оба из них – проигрышные

Перед самым новым годом внутриполитический украинский кризис вокруг Конституционного суда получил свое продолжение. Правда, крайне спорное решение президента Владимира Зеленского относительно отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности конституционного судьи отнюдь не зажгло свет в конце тоннеля, а еще больше запутало и так сложную ситуацию. Ведь данный президентский ход не является ни правовым, ни даже политико-правовым. Это, скорее, напоминает собой банальную попытку оседлать информационную волну в теме одиозности конкретного господина Тупицкого, которого правоохранители подозревают в попытке в 2018 году подкупить свидетеля по уголовному делу, а также в предоставлении впоследствии следователю Генпрокуратуры заведомо ложных показаний.

Все бы и на этот раз снова выродилось в такой себе самый обычный хайп с целью удержания рейтинга Зеленского. С последующим его затуханием за праздничными новогодними и рождественскими столами. Если бы не одно "но". Потому что на самом деле речь идет о возможном нарушении президентом Конституции, причем гарантом соблюдения Основного закона является, как известно, сам глава государства. Так можно, в конце концов, "дохайповаться" и до начала процедуры импичмента, который, скорее всего, не будет доведен до логического конца, но весь процесс имеет все шансы окончательно добить президентский рейтинг.

Правовой спор

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - заявил Зеленский, ставя свою подпись под документом, которым отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца. Согласно официального сообщения Офиса президента, такое решение было принято после получения и обработки специалистами ОП соответствующего ходатайства об этом Офиса генпрокурора, подписанного исполняющим обязанности генпрокурора.

Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов сразу отметил, что ходатайство было направлено на исполнение статьи 154 Уголовного процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент. Ну а представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский добавил Банковой таких правовых аргументов: "Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это - временная мера, предусмотренная УПК Украины. То есть президент Украины действует в полном соответствии своим конституционным полномочиям, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца".

Ответ на это от самого КСУ не заставил себя долго ждать. "Решение об увольнении судьи Конституционного суда Украины с должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом Украины на специальном пленарном заседании, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного суда Украины", - говорилось в специальном разъяснении, опубликованном на сайте КСУ.

Немного погодя конституционные судьи вообще назвали указ Зеленского "юридически ничтожным", таким, что "не может подлежать исполнению", а также "противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда Украины, препятствованием выполнению им своих служебных обязанностей, что влечет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность", попутно напомнив статьи Уголовного кодекса. А именно: уголовную ответственность за вмешательство в деятельность государственного деятеля (статья 344) и вмешательство в деятельность судебных органов (статья 376).

"Издав указ № 607/2020 от 29 декабря 2020 года, президент Украины вышел за рамки своих конституционных полномочий и применил к судье Конституционного суда Украины меры обеспечения уголовного производства, которые согласно Конституции и законов Украины не могут быть применены к судьям КСУ. В указанном указе президента Украины как на основание для отстранения судьи Конституционного суда Украины А. Тупицкого от должности содержится ссылка на часть третью статьи 154 Уголовного процессуального кодекса Украины. Однако положения указанной статьи не распространяются на судей КСУ и являются неприменимыми по отношению к ним. Исходя из этого, судья Конституционного суда Украины А. Тупицкий обязан продолжать исполнять свои служебные обязанности согласно Конституции Украины и закона Украины "О Конституционном суде Украины", а президент Украины – немедленно отменить свой указ", - с таким фактически ультимативным заявлением выступил КСУ.

Дальнейшие сценарии

Итак, снова Банковая вошла в клинч с серьезным правовым спором, и в прошлый раз чаша весов с аналогичным "кавалерийским наскоком" Зеленского на конституционных судей склонилась, в конце концов, не в его пользу. Напомним, 29 октября президент, реагируя на скандальное решение КСУ о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства, внес в Верховную Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", по которым полномочия состава КСУ должны быть прекращены со дня вступления в силу этого закона.

Однако Конституционный суд до сих пор так и не перезапущено, а Зеленский уже не настаивает на принятии парламентом этого своего законопроекта, хотя и имеет соответствующее заключение Венецианской комиссии (оно также его вряд ли порадовало). А систему электронного декларирования и уголовной ответственности за заведомо недостоверное декларирование Верховная Рада частично урегулировала путем принятия компромиссного закона. Другими словами, президентские юристы тогда откровенно проиграли своим более профессиональным коллегам, подставив имидж Зеленского под удар, причем как внутри страны, так и за ее пределами.

Итак, как и тогда, так и теперь есть только два сценария дальнейшего развития событий для президента: или идти до конца, или быстро давать задний ход. И оба из них – проигрышные. Первый вариант не поймут ни наши западные партнеры, ни значительная часть украинского общества, потому что от всего этого откровенно пахнет диктаторскими замашками и наступлением на демократию. Тем более уже очевидно, что КСУ не только не признал решение президента об отстранении Тупицкого, но и даже прямо указал на соответствующие последствия уголовной ответственности. То есть и дальше будет стоять на своем, превращая украинский кризис с конституционного в глубокий институциональный, что уже угрожает устоям государственности и национальной безопасности.

Второй же сценарий выставляет президентскую команду на полное посмешище, что закономерно отразится на показателях общественного доверия непосредственно к Зеленскому. И тут, само собой, возникает вопрос, а кто же те люди, которые так подставили главу государства? Комментарии двух из них упоминались в процитированном в начале официальном сообщении Офиса президента – это заместитель главы ОП Андрей Смирнов и президентский представитель в КСУ Федор Вениславский. Есть на Банковой и третий юрист, который с высоты своего опыта "выполнения особых поручений" вполне мог посоветовать президенту идти в наступление на конституционных судей так бесшабашно. Речь идет о скандальном Олеге Татарове - еще одном заме Андрея Ермака.

Между прочим, сегодняшнее решение Высшего антикоррупционного суда об удовлетворении ходатайства прокуроров из Офиса генпрокурора, в котором те отозвали просьбу выбрать Татарову меру пресечения в виде ареста, только ухудшает положение и самого фигуранта этого громкого дела, и всех его покровителей. Мы уже писали о том, что искусственные проволочки в расследовании возможных коррупционных действий заместителя Ермака повлекут формирование прочного рычага, с помощью которого США после ближайшей инаугурации избранного президента Джо Байдена будут иметь определяющее влияние на действия украинской власти в целом и Зеленского в частности. Теперь же Киеву надо ждать применения Вашингтоном уже точно не сладких "пряников", а очень неприятных "кнутов".

В принципе, как и в патовом случае с Татаровим, так и во всей этой тупиковой истории с Тупицким есть главный ответственный, и фамилия его – Ермак. Именно это топ-чиновник сидит на вершине пирамиды принятия решений на Банковой, именно он настолько втерся в доверие к президенту, что, похоже, потерял всякий страх и риск. Единственная проблема, что на кону – не его собственная политическая карьера, продолжение которой за пределами нынешнего своего статуса в Офисе президента ему явно не светит, а персонально своего шефа Зеленского, для которого Ермак уже давно не является громоотводом.