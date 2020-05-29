Время ЧЕ – возмездие или политическая конкуренция: в Полтаве начались "посадки"

Три года лишения свободы – такой приговор вынес Октябрьский районный суд Полтавы общественному активисту, экс-депутату Полтавского городского совета Сергею Чередниченко. Так, как во время провозглашения приговора осужденного в зале суда не было, его объявили в розыск

Три года лишения свободы – такой приговор вынес Октябрьский районный суд Полтавы общественному активисту, экс-депутату Полтавского городского совета Сергею Чередниченко. Так, как во время провозглашения приговора осужденного в зале суда не было, его объявили в розыск

Доигрался или, как говорят в народе, кому-то борщ постными ногами перешел? Полтава в версиях теряется, однако, ради справедливости надо сказать, не слишком сочувствует.

"Герасим, за что?"

16 мая 2018 года группа лиц, среди которых был и Сергей Чередниченко, находилась в помещении Полтавского городского совета. В коридоре они встретили тогдашнего заместителя городского головы Андрея Лямина и начали высказывать ему претензии относительно его служебной деятельности (речь шла об уборке улиц областного центра за 60 млн. грн.). Дискуссия быстро переросла в стычку. По данным следствия, Сергей Чередниченко "нанес Лямину около 4 ударов по туловищу".

Поскольку Андрей Лямин находился тогда на рабочем месте и исполнял свои служебные обязанности, то, согласно материалам уголовного производства, Сергей Чередниченко нарушил требования ч.2 ст. 350 УК Украины (угроза или насилие относительно служебного лица или гражданина, который исполняет гражданский долг). За это прокурор Руслан Пичугин просил суд назначить Сергею Чередниченко наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако судья Октябрьского районного суда в городе Полтаве Анатолий Савченко ограничился более мягким приговором – 3 года лишения свободы. Начало наказания следует отсчитывать с момента задержания Сергея Чередниченко. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Сам же Сергей Чередниченко считает и уголовное производство, и суд политическим давлением. Однако такими методами не возмущается. Более того, даже обещает сам их применять – против экс-мэра Полтавы Андрея Матковского, бывшего первого заместителя Полтавского городского головы Михаила Шевченко и экс-нардепа Сергея Каплина. Означает ли это, что именно этих лиц Сергей Чередниченко обвиняет в том, что получил "срок"? А, может, в чем-то другом?

Кому это выгодно?

Практически всем, кто собирается принять участие в гонке во время грядущих выборов в местные советы. По крайней мере, тяжеловесам полтавской политики в этот раз точно не придется опровергать обвинения в бесхозяйственности от Сергея Чередниченко. Опытнейшему политику Полтавы, экс-председателю Полтавской ОГА, экс-председателю Полтавского областного совета Александру Удовиченку не придется отмахиваться от обвинений в рейдерстве, нынешнему секретарю Полтавского городского совета, и.о. Полтавского городского головы Александру Шамоте не будут портить нервы посты в соцсетях вроде "Шамота жить в этом городе после отставки не будет", экс-нардепа Сергея Каплина, который первым заявил о планах баллотироваться на пост городского головы, не будут обзывать "алкашом", а прокуроров – если не взяточниками, то расхитителями бюджетных средств.

Считают ли полтавские политики Сергея Чередниченко серьезным конкурентом на предстоящих выборах Полтавского городского совета – неизвестно, но его критика может таки иметь электоральные последствия. И позитив от этого может получить экс-мэр Александр Мамай. Именно он, по версии Сергея Чередниченко, в этот раз – красавчик: и ветеранов поздравляет, и пайки пенсионерам раздает. Почему на этот раз? Потому что ранее Чередниченко так не считал.

Особые отношения у Сергея Чередниченко и с экс-мэром Андреем Матковским. Компроматами друг на друга они обменялись еще в апреле 2017-го года, а сейчас Че обвиняет Матковского во взяточничестве: говорит, что заносил ему взятки собственноручно. Где он взял полмиллиона долларов? На этот вопрос Сергей Чередниченко не отвечает, так же, как и игнорирует вопрос об уплате налогов с этой суммы. Андрей Матковский в долгу не остается – по версии Сергея Чередниченко, "мочит" его на своем телеканале.

"Все политические преследования я переживу. Но потом я начну преследовать. И гораздо профессиональнее, качественнее, жестче, чем такие рагули как Матковский, Голинский, Чибисов и прочие шевченки. Ну и про исполнителей также не забуду", – обещает Че. Но, пожалуй, с местью таки придется года три подождать...

Казнить нельзя помиловать?

А есть ли за что привлечь к ответственности Сергея Чередниченко? Еще несколько лет назад его фамилия звучала во время скандальной ситуации с распространением сепаратистской газеты "Новороссия". С ним связывают ряд несанкционированных акций, которые проводились в государственных (преимущественно медицинских) учреждениях Полтавщины, и привели к травмам как медиков, так и случайных пациентов. Побратимы Сергея Чередниченко устанавливали виселицы на улицах Полтавы, врывались в государственные учреждения, срывали рабочий процесс, обливали кровью управленцев и обычных служащих.

Уже в этом году Сергея Чередниченко обвинили в провоцировании паники в Новых Санжарах – вроде именно он первым сообщил о том, что эвакуированных с Китая везут в санаторий "Новые Санжары".

Несмотря на постоянное генерирование информповодов, с журналистами у Сергея Чередниченко отношения тоже не складываются. Вот хотя бы тот же телеканал "ИРТ-Полтава" – именно его Сергей Чередниченко обвиняет в "мочилове". Эта история, как и с избиением Андрея Лямина, тоже не очень свежая: еще в 2017-м году Чередниченко запретил съемочной группе "ИРТ-Полтава" проводить съемку и распылил краску из баллончика на объектив видеокамеры. О подозрении в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности (ч. 1 ст. 171 УК Украины) Чередниченку сообщили лишь в мае нынешнего года. Это не первый и не последний его конфликт с журналистами – в апреле 2016-го, еще будучи депутатом Полтавского городского совета Сергей Чередниченко угрожал журналисту издания "Последний бастион".

Впрочем, препятствование журналистской деятельности – это либо штраф до 50-ти необлагаемых минимумов граждан, или ограничение свободы до трех лет или арест до шести месяцев. А вот когда в мае 2018 года в офисе Социалистической партии, где в то время находился руководитель этой политической силы Сергей Чередниченко, сломали челюсть журналисту полтавского издание "Трибуна" Ярославу Журавлю – это уже серьезнее. Но в этом деле Че был только свидетелем...

Неудивительно, что полтавчане восприняли трехлетнее лишение свободы Сергея Чередниченко по-разному – от "Справедливость есть!" (подобных подавляющее большинство) к "Он мешал воровать, поэтому его и убрали!" А журналист Ярослав Журавель даже пообещал поддержку.