Из-за длительного карантина в украинских школах ввели дистанционное обучение, во время которого оказалось, что отечественное образование, так же как и медицина, не готово к вызовам современности

Из-за длительного карантина в украинских школах ввели дистанционное обучение, во время которого оказалось, что отечественное образование, так же как и медицина, не готово к вызовам современности

RegioNews поинтересовался, как учатся школьники в разных регионах Украины.

Виктор Бурачек, учитель физики Черновицкой ООШ №11, кандидат физико-математических наук, доцент

Большую часть жизни я проработал в вузах и преподавал предметы, напрямую связанные с физикой и математикой. Мне тогда было удивительно: даже у лучших студентов первых курсов было крайне слабо развито аналитическое мышление. Но когда "на старости лет" пришлось работать учителем физики в школе, да еще и при "коронавирусе, я понял: новая форма обучения показала все старые проблемы нашего образования, умноженные на форс-мажор и многолетнюю безответственность как педагогов, так и детей и их родителей.

Первым шоком стала ныне действующая программа. Начиная с 7-го класса, ученики углубляют свои знания по природоведению, потом галопом изучают чуть ли не все основные разделы физики. И это только включительно по 9-й класс. А с 10-го – начинают учить все заново, как теперь модно говорить, в турборежиме, по одной теме за урок, с минимумом практики и с дефицитом оборудования в школах. Такое положение вещей заставляет учителей преподавать в режиме "услышал-повторил-оценили". Ученики не учат материал, а зарабатывают баллы.

Во время карантина проблемы умножились. Теперь учитель вообще не видит реакции аудитории и не может по достоинству оценить уровень понимания темы. То, что дети сдают как "домашнее задание", не отражает уровень их знаний. Ученики, в свою очередь, не могут адекватно оценить информацию, которая практически одновременно на них "наваливается" по всем предметам.

Второй минус - режим ожидания на протяжении всего дня вместо фиксированных часов. Учитель вынужден ждать, вдруг кто-то захочет что-то сказать или спросить. С другой стороны - зачастую в школе есть только один учитель по предмету. Представьте, сколько ему надо наработаться с каждым индивидуально и сколько выполненного оценить, если у тебя, к примеру, все ученики от 7 до 11 классов, а это три класса на потоке, и в каждом - по 30 детей.

С появлением дистанционного обучения у каждого педагога стало больше в разы отчетной писанины. Теперь каждый учитель должен выбрать оптимальный ресурс для своей дисциплины, разработать задание, освоить формы контроля знаний, мотивировать учащихся, пересмотреть полученные результаты на различных интернет-ресурсах. И при этом всем надо самообучиться, сдавать планы и отчитываться о проделанной работе.

Как исправить ситуацию? Начать с нормальной, логической упорядоченной программы, которая будет согласована с объемами часов и имеющимся оборудованием в школах. Дать учителю возможность привести класс хотя бы до минимального понимания материала, а также уделять время тем ученикам, которые хотят и могут изучать материал глубже.

Татьяна Спорынина, учитель информатики гимназии №2 г. Черновцы

У нас в гимназии есть общее пространство для обучения - Google Classroom. Там зарегистрированы и ученики, и учителя. На гимназическом сайте для каждого класса публикуются учебные материалы: видеоуроки, лекции, тесты. Учителя дают задания как по учебникам, так и в произвольной форме.

В дистанционное обучение мы углубилась немного спонтанно и без соответствующей подготовки, как технической, так и психологической. Ведь школа - это не только место, где дети получают знания. Это еще и пространство для общения. Детям не хватает перерывов, внеклассных мероприятий, в конце концов, даже обычных прогулок.

В настоящее время наше общество находится в напряжении. А самое трудное в дистанционном обучении, как и сейчас в жизни – это преодолеть страх. Трудно сосредоточиться на чем-то, если ты постоянно напуган. Обучение в замкнутом пространстве очень плохо влияет на усвоение материала. Я стараюсь привлечь учащихся к работе и успокоить. Понимаю, что технически каждый школьник обеспечен по-разному, и это влияет на качество обучения. Поэтому при желании ученики или родители мне звонят и спрашивают, если что-то непонятно. Есть и такие, кто в начале карантина написали: "Я в деревне у бабушки. Здесь ничего нет" и не выполняют заданного. Конечно, когда закончится карантин, для всех, кто не смог выполнить задания, или не понял их, проведу консультации. Все наверстаем.

Андрей, отец двух школьников, Кировоградская область

У меня двое детей: сын – старшеклассник и дочка-второклассница. Они учатся в обычной сельской школе. Большая часть дня у нас приходится на уроки. Результат: уроки сделаны, а знаний нет. Причины у каждого из детей разные.

С дочкой тяжелое всего в физическом и психологическом плане. Не может ребенок младших классов настроиться на работу в таких объемах, как того требует школа. С сыном легче, он уже осознает, для чего учится. Есть и общие проблемы для всей семьи: оказалось, что мы – родители - так же, как и дети, не умеем организовывать свое время.

Мне не нравится, что в дистанционном обучении не предусмотрено повторение материала, ведь ребенок не может выучить следующее, не поняв предыдущее, и педагоги в телевизоре этого не учли.

Есть проблемы и с коммуникацией с учителями, особенно если они старшего возраста и не очень знакомы с современной техникой. Например, мы коммуницируем через Viber. В группе учитель раздает задания и контролирует выполнение на условиях обратной связи. Хороший преподаватель это делает систематически. Как раз такой у моей дочери. У сына все иначе. Старшеклассники просто не хотят учиться и игнорируют задания, а учителя ничего не делают, чтобы как-то их заинтересовать. Из 22-х детей в классе сына регулярно задания выполняют двое, изредка – четверо. Остальные ничего не делают и всем безразлично – и детям, и родителям, и учителям, которые тупо сбрасывают задания и собирают ответы.

Инна, мать второклассницы, г. Одесса

Мы учимся уже в новой украинской школе (НУШ). Первая неделя дистанционного обучения прошла на ура. Были только текстовые задания. Но с каждой неделей учиться становится все сложнее, заданий все больше. Ребенок быстро устает. И это при том, что задания наша учительница подает очень креативно: с видеопрезентацией и иностранном языком в Zoom.

Вывод - чем дольше, тем труднее учиться в четырех стенах. Свободного времени все меньше. Если ты заболел на неделю, дистанционно учиться можно, если же месяцы на карантине – дистанционное образование неэффективно.

Екатерина, мать первоклассницы, г. Харьков

Мы учимся в 1-м классе 124 харьковской школы и наш пример является одним из немногих положительных. Важно, что наша учительница не тянула резину, а быстро и четко организовала дистанционную работу. Начинали мы с Viber и Telegram, но потом перешли в Skype. Учительница объяснила всем ученикам, как именно и что будем учить и по какой программе (у нас программа "Интеллект Украины"). Для этой программы есть еще и специальные отдельные тетради, в них много объяснений, а, главное, как надо делать. Поэтому нам работать легче,

Сейчас у нас четвертая неделя карантина и мы работаем нормально. Мой вывод: все зависит от сотрудничества учителей и родителей, регулярности занятий, а также от того, как построена программа.

Алина, мать третьеклассницы, г. Львов

У нас в классе мнения родителей разделились поровну: одни считают, что дистанционное обучение – это благо, другие - что это огромная проблема. Я принадлежу ко второй категории родителей, поэтому фамилию свою не называю, моему ребенку в этом классе еще учиться.

Во-первых, все, что дети делали в школе плюс домашние задания теперь приходится отрабатывать дома самостоятельно – это огромная нагрузка. Роль учителя в нашем классе заключается в том, что она раздает задания и потом собирает их на проверку. На все мои вопросы, как правильно и доступно объяснить ребенку, например, деление двузначных чисел в ответ приходит только ссылка на Google. Коммуникация минимальна.

По некоторым предметам задания откровенно дебильные. Пусть кто-то в министерстве мне объяснит, как ребенок в 8 лет должен придумать новую эмблему "Гринписа" и прилагательное на букву "ї" к существительному "Україна", или объяснить, что делать Евросоюза для улучшения благосостояния населения.

Ежедневно на выполнение всех этих задач и тестов в системе "Мой класс" тратится не менее трех-четырех часов, дочь истощена. Учитывая, что я еще и дистанционно работаю, и компьютер нужен мне для работы, а не только ребенку для учебы – это реально является проблемой. Онлайн-уроки - впустую потраченное время, потому что ребенок не может так быстро запомнить все, что рассказывает учитель с экрана за одно мгновение. "Бонус" обучения – различные проекты по природоведению и предмету "Я в мире", которые никому не нужны. Но учительница требует их выполнять, потому что потом она эти проекты должена предъявить на проверку чиновникам от местного образования.

Оксана, мать троих школьников, Тернопольская область

Система не продумана абсолютно. Во-первых, я работаю в райцентре, имею хозяйство, огород и не могу сидеть дома с детьми и выполнять все, что задают. Во-вторых, у меня в доме один телевизор и один ноутбук, а детей трое. Поэтому даже чисто физически все трое не могут смотреть уроки по ТВ, потому что все транслируются в одно и то же время. И если историю или литературу еще можно осилить дистанционно, то математику и физику за 9 и 11 классы мои дети-выпускники самостоятельно "тянуть" не могут, потому что звезд с неба не хватают. По иностранному языку в нашем селе вообще нет учителя с начала года. У некоторых учителей в селе нет компьютеров, Интернет плохонький – условия ужасные. Библиотека в селе закрыта, где взять книги, которые надо читать по литературе? Что делать с сыном, который заканчивает школу, как быть со вступлением и ВНО – об этом вообще никто в школе сказать не может, потому что никто не знает, когда закончится карантин.

Валерия, мать третьеклассника с особыми потребностями, г. Киев

Мой сын и до карантина учился индивидуально, поэтому обучение дома для него не новинка. Но на его уроки теперь тратим почти весь день. Обычно, трижды в неделю к нам приходила учительница и проводила по три урока, после чего нам оставалась домашняя работа на несколько часов. Теперь это все "легло" на бабушку, потому что я работаю. Объяснить материал "особому" ребенку – задача не из легких, особенно если учесть, что облегченной программы нет и приходится "тянуть" обычную. Специальных учебников или каких-то видео уроков для таких детей не было и до карантина. Моя мама пожилой человек, ей тяжело, она нервничает, потому что сыну из-за болезни трудно дается учеба. Как результат – бабушка с корвалолом, внук в слезах.

Кроме школы, мы еще занимались с логопедом, сыну это жизненно необходимо, но сейчас занятий нет. Таким образом, все, что наработали за полгода, теряется, после карантина придется начинать с нуля.

И еще важный момент: обычно весной начинались многомесячные мытарства с медкомиссиями, чтобы получить справку об индивидуальном обучении на следующий год. Сейчас это сделать невозможно, упрощать этот порядок тоже никто не берется, поэтому вообще неизвестно как и где мой сын будет учиться в следующем году.

Образовательный карантин: реалии и последствия

Министерство образования пока ничего не делает для облегчения жизни учеников, родителей и учителей. "Не для прессы" педагоги признаются, что не уверены даже в том, будут ли получать зарплату если карантин будет продолжаться и впредь, ибо задержки выплат начались еще в "спокойные" январь и февраль.

В настоящее время учителя имеют слабое представление о том, как заканчивать учебный год и что будет в дальнейшем, ведь если осенью начнется вторая волна болезни, вновь придется учить детей дистанционно. А целый год дистанционного обучения в существующих условиях – упущенное время.

Но, может, украинскому обществу надо чуть образовательного карантина? Возможно, наконец вырастет и осознание ценности учительского труда после того, как сами родители "попотеют" хотя бы с одним-двумя учениками, а не с сотней, как это годами делают учителя за смешную зарплату.