Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах

Местные выборы в Украине как, собственно, и все остальное в стране – образование, медицина, реформы, оказались под угрозой. С одной стороны, тупиковое развитие событий в сторону отмены или переноса выборов выглядит нереальным, ведь это не предусмотрено никакими законами. С другой – когда у нас обращали внимание на такие "мелочи", как несоответствие законодательству? Тем более, что эпидемическая ситуация способствует переносу выборов. Да и примеры в цивилизованном мире, на который мы якобы равняемся, уже есть: около двух десятков стран свои выборы перенесли. Правда, весенние или летние, а не осенние, как у нас

Фото: facebook.com/Алексей Каспрук

Местные выборы в Украине как, собственно, и все остальное в стране – образование, медицина, реформы, оказались под угрозой. С одной стороны, тупиковое развитие событий в сторону отмены или переноса выборов выглядит нереальным, ведь это не предусмотрено никакими законами. С другой – когда у нас обращали внимание на такие "мелочи", как несоответствие законодательству? Тем более, что эпидемическая ситуация способствует переносу выборов. Да и примеры в цивилизованном мире, на который мы якобы равняемся, уже есть: около двух десятков стран свои выборы перенесли. Правда, весенние или летние, а не осенние, как у нас

ЗеВласть в центре пока еще не определилась, что ей выгоднее: все-таки проведение выборов или их отмена. Потому что если раньше речь шла о том, чтобы поскорее брать власть на всех уровнях в свои руки, чтобы укрепиться в регионах, то с началом эпидемии и всеми последствиями неумелой борьбы с ней шансы на местный ЗеУспех тают, как весенний снег.

Что бы не решила власть впоследствии, сейчас зарегистрирован в парламенте законопроект о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год (№3279), который предусматривает уменьшение расходов на организацию, подготовку и проведение местных выборов более чем в два раза – с 2 млрд 154 млн 988 тыс грн до 1 млрд грн. ЦИК выражает обеспокоенность.

"Коронные" благотворители

Тем временем, пока продолжается политическая неопределенность, с медицинской точки зрения все достаточно понятно – до выборов, если они состоятся, доживет не весь электорат. Поэтому в область зачастили благотворители. Все везут и дарят полезные штуки, которые должны потенциальный электорат спасти физически.

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко на прошлой неделе посетил в с. Банчены Черновицкой области центр реабилитации "Вера, Надежда, Любовь" больше известный, как детский приют при монастыре УПЦ МП, где настоятелем архиепископ Лонгин (в миру – Михаил Жар, как говорят, личный друг президента-беглеца Януковича). Одно из помещений центра перепрофилировано для приема инфицированных коронавирусом. Бойко привез в центр тесты, маски, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Заодно покритиковал "папередников", которые, мол, уничтожили медицинскую отрасль.

Вадим Новинский во время визита в приют при монастыре УПЦ МП

на Следующий день после Бойко в Черновцы пожаловал его коллега по ОПЗЖ Вадим Новинский (вместе с митрополитом УПЦ МП Онуфрием). Эти передали аппарат ИВЛ областной клинической больницы. Также, видимо, хотели о "папередниках" что-то сказать, но помешала местная журналистка, которая невинно поинтересовалась, не означает ли этот визит то, что Новинский будет "смотрящим" за областью. Гости занервничали и благолєпная картинка была испорчена.

Именно эти визиты "опезежистов" вряд ли имеют "мэрские" намерения – скорее, планы на советы ОТО, районов и области. Чего-чего, а реванша эти силы хотят как никто. Хотя ни одной мало-мальски известной кандидатуры на руководителя города они не засветили.

А вот "благотворительность" еще одних "вчерашних" - "народнофронтников" - вполне вписывается в стремление продлить городское председательство. Изначально экс-нардеп НФ Максим Бурбак торжественно передал городской больнице №1, которая принимает пациентов с коронавирусом, 1000 респираторов, 135 костюмов индивидуальной защиты для работников медгалузі и 13 тысяч латексных перчаток. Это все – от Фонда Яценюка. При передаче молчаливо присутствует действующий Черновицкий городской голова Алексей Каспрук – бывший (формально) однопартиец Бурбака. Впоследствии Бурбак добавил еще 2 тысячи масок и респираторов, 80 костюмов и настенные дозаторы кислорода с увлажнителями (часть, правда, перебросил в больницу на "своем" округе в Хотине, от которого когда-то был избран). Не к каждому благотворителю на акцию сам мэр приходит помолчать.

"Действующий коронованный"

Всегда действующий глава города имеет чуть больше шансов победить оппонентов-новичков – хотя бы потому, что он за время своей каденции становится как минимум узнаваемым. Черновицкий городской глава Алексей Каспрук на этой должности уже второй срок: впервые избран 25 мая 2014 года, и вновь переизбран 15 ноября 2015-го. Более того, его фамилия хорошо известна черновчанам еще и благодаря светлой памяти, которую оставил после себя его отец Павел Каспрук, который на протяжении 1985-1991гг. – до самой смерти от тяжелой болезни – руководил городом. Но узнаваемость и наследственность имеют и свои минусы: процент ненавистников растет прямо пропорционально популярности. Алексей Павлович уже и прецедент имел: когда в городском совете количество ненавистников зашкалила, депутаты его даже отстранили от мэрства. Но он отсудил должность и вернулся. И тут грянула эпидемия. А она не только делает мэра участником ежедневных прямых эфиров, во время которых он сообщает горожанам общественно важную информацию. Эпидемия сделала мэра ответственным за все последствия ситуации. Каждое его решение теперь обсуждается: от соцсетей до карантинных кухонь черновчан. Ибо чем еще заниматься в вынужденной изоляции, как не критиковать мэра, который, настаивает на карантине и даже "закрыл городские парки", да еще и "каждый вечер пиарится в эфире"? Поэтому коронавирус – сомнительный помощник сегодняшнем чиновнику в завтрашних выборах...

Фальстарт "коронных гонок"

Еще в конце прошлого года Институт исследований регионального развития Украины провел опрос общественного мнения в Черновцах. Среди прочего, респондентов почему-то спросили: "Если бы партия, которой вы доверяете, выдвинула кандидатом на городского голову женщину: проголосовали ли бы вы за такого кандидата?". И 45,9% опрошенных ответили, что "да". Информацию об этом живо публиковали местные СМИ, некоторые иллюстрировали ее фотографией народного депутата предыдущего созыва Оксаны Продан. Которая также является женой местного деятеля, секретаря Черновицкого горсовета и злейшего оппонента действующего мэра Василия Продана. Василию Сафроновичу, хоть и приписывают мастерство в плетении интриг, но у Каспрука он вряд ли выиграет. А вот Оксана Петровна с ее харизматичности вполне способна обставить оппонента. Очевидно, на это и ставила команда Продана и его (конечно, не формально) партия "Родной город". Но коронавирус смешал карты.

Поспешили и приближенные к "Родному городу" эксперты с обнародованием еще одного предположения - некоего "альтернативного плана Б", согласно которому допускается, что компромиссной фигурой, которую на мэрство могут выдвинуть "Родной город" и "Слуга народа", может стать действующий председатель облгосадминистрации Сергей Осачук. Аргументируют тем, что должность его в свете реформы децентрализации ненадежная, а гарантий на дальнейшее назначение префектом - никаких. Поэтому, мол, почему бы и нет?

Корона не жмет

Несмотря на то, что чьи-то мечты о кресле мэра эпидемия успешно перечеркнула, другие ею удачно воспользовались. Идеей "женщины на мэрство" может в силу своей политической неопытности вдохновилась местная врач-инфекционист Ольга Кобевко. До недавнего времени – депутат областного совета от "Самопомощи", она вовремя "спрыгнула" с депутатства, надеясь успеть отстраниться от запятнанных скандалами местных представителей "Самопомощи", а тут коронавирус в помощь. Уже никто не вспоминает политического прошлого депутата, зато все знают врача, которая хоть и имеет меньше других коллег опыта или регалий – но не пропускает эфиров в соцсетях и на местных телеканалах, а также не отказывается от информационной поддержки любящего отца-владельца небольшой местной газеты. И хоть амбиции врача, скорее, направлены на парламентское кресло, ее отец, вспоминая собственные политические игрища в кучмовские времена и надписи на заборах "Кобевко – губернатор!", полушутя говорит, что "предсказания для Оли". Поэтому можно предположить, что головокружение от успеха может толкнуть ее и в омут мэрских гонок.

Ольга Кобевко

"Корональные явления" в местном политикуме

Логично и традиционно в местных выборах принимают участие парламентские партии. Чаще всего они выдвигают своих кандидатов на ключевые выборные должности – даже если не претендуют на победу. Это такие себе "корональные дыры на Солнце" - области в солнечной короне, где пониженная плотность и температура плазмы. То есть если партия – это Солнце, то такие кандидаты несколько менее яркие, скажем так.

Итак, От ВО "Батькивщина", очевидно, традиционно будет баллотироваться руководитель городской парторганизации и глава департамента капитального строительства ОГА Александр Пуршага. От БПП не наименее забытым после провала политсилы на парламентских выборах сегодня остается экс-и.о. председателя ОГА Михаил Павлюк. Но быстрее, БПП выдвинет какую-то непроходную кандидатуру просто "ради искусства". Возможно, это будет предпринимательница, член горисполкома и экс-кандидат в народные депутаты по 201 округу от БПП в 2019 году Наталья Фрунзе. Тем более, что на одном из недавних публичных мероприятий, где она делилась опытом баллотирования, она заявила, что обязательно будет баллотироваться еще. Ни одного явного кандидата пока не "засветили" ни ОПЗЖ, ни партия "Голос".

Глава облгосадминистрации Сергей Осачук

Среди "тяжеловесов": от "Слуг народа", компромиссными кандидатурами могли бы стать действующий председатель ОГА Сергей Осачук или экс-народный депутат, жена секретаря горсовета и фактического (неформального) главы местной партии "Родной город" Оксана Продан. Из кандидатов от непарламентских сил имеем действующего мэра Алексея Каспрука.

Но горожане настолько устали от перманентного противостояния в Черновцах "Родного города" и "Народного фронта", Василия Продана и Алексея Каспрука, мэра и депутатского корпуса – результатом чего является практически разваленная работа в городе, что уже даже мечтают о новом лице, обрамленном "мэрской короной". И имеют надежду на "темную лошадку", которую предложит какая-то местная новая инициатива... Если коронавирус не победит раньше.