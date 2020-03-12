Запутался в многоходовке. Как Ермак "женит" Зеленского с Пушилиным и Пасечником

Президент Владимир Зеленский не согласился на капитуляцию во время декабрьской встречи в Париже в "нормандском формате". И как минимум заставил считаться с собой и Путина, и Меркель, и Макрона

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский не согласился на капитуляцию во время декабрьской встречи в Париже в "нормандском формате". И как минимум заставил считаться с собой и Путина, и Меркель, и Макрона

Но, судя по всему, глава ОП Андрей Ермак решил "исправить" эту ситуацию и выставить Зеленского "слабаком", который уже готов к "прямому диалогу" с ОРДЛО. Делает он это по недомыслию или по злому умыслу – вопрос, который должен решить для себя сам Президент, а нас интересует, чем это обернется для Украины.

Первое и главное. Прямые контакты украинских официальных лиц с представителями ОРДЛО – это табу. Почему? Потому что, это дает возможность России наглядно обосновать для Запада, что в Украине "гражданский конфликт", а она тут не при чем. Франция и Германия будут очень рады обмануться и заявить: как чудесно, что, наконец, стороны "гражданского конфликта" стали разговаривать между собой. И спросить: так, это, может быть мы уже не нужны? Как-нибудь договорятся? Да и санкции можно с России снимать, раз пошел процесс "диалога".

Так вот Ермак взял, да и начал нарушать это табу. В частности, речь про его визиты в Минск на встречи ТКГ при участии замглавы АП РФ Дмитрия Козака. Ну да Бог с ним. Мол, начал складываться формат "Ермак-Козак" и двигаемся к миру. Но вот незадача. Ермак все-таки представляет там Зеленского, а Козак – Путина. И вот начинает выглядеть так, что Козак (читай Путин) совсем запрессовал Ермака (читай Зеленского). Или как еще иначе трактовать то, что после вчерашнего заседание ТКГ у россиян и ОРДЛО был просто праздник какой-то.

Сначала из ОРДЛО поведали всему миру, что Ермак согласился на "прямой диалог" с ними в рамках некоего Консультационного совета, потом это подтвердил Козак, и пресс-секретарь самого Путина Песков ему поддакнул. А что со стороны Ермака слышно? А ничего кроме скупого сообщения от Офиса Президента – мол, мы договорились о создании Консультационного совета. А что с "прямым диалогом"? Ермак молчит как "рыба об лед" и, непонятно как трактовать это молчание: да, согласились на "прямой диалог", но боимся об этом сказать или нет, не соглашались, Козак все врет, но так не "дипломатично" будет сказать. Впрочем, договаривались или нет, уже и не важно. Что россияне врут Ермак точно не скажет, даже, если они врут или, скажем так, "по-своему трактуют" результаты общения в Минске. Просто теперь Путин будет очень уверенно говорить и Меркель, и Макрону, и Зеленскому – послушайте, ну вот ведь глава ОП Андрей Ермак согласился на "прямой диалог". Где он этот диалог? Опять Украина нарушает данное слово?

В общем, Ермак доездился в Минск. У Зеленского в международном диалоге стало на один аргумент меньше, а у Путина – больше. А разве такой результат должна была принести деятельность Ермака? Или у него задания из другого "центра"? Например, задание, вот такими ляпами подвести Зеленского к капитуляции? Или задание показать Зеленского президентом неспособным привести Украину к миру, что тот обещал сделать на выборах?

Допустим, что Ермак творит все это по недомыслию. И тому есть определенные доказательства. Вот, например, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо должен был сегодня презентовать платформу Национального примирения. Презентацию сорвал Нацкорпус, который связывают с Арсеном Аваковым. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что его советник не уполномочен представлять СНБО – другими словами, он Данилов не имеет к этой платформе никакого отношения. Как это? Это же ваш советник, назначенный Зеленским? И опять Зеленский выглядит слабым президентом. А ведь именно Ермак, отвечающий за российское направление и уже облеченный всей властью руководителя ОП (не просто помощник президента, отвечающий за международку) должен был скоординировать действия Сивохо, Данилова и да, проконтролировать, чтобы "орлы Авакова" не мешали. А если на Авакова у него нет управы, то лучше было мероприятие Сивохо и не планировать, ибо опять страдает имидж президента. Но Ермак опять допустил бардак.

Опять-таки, если Ермак такой друг Козака, то почему Виктор Медведчук создает парламентскую группу нормандского формата, что не могло обойтись без благословения Путина? А Зеленский и Слуги народа опять на "подтанцовках".

Вывод напрашивается один – по какой бы причине не действовал Ермак, но все его действия только ухудшают позицию Зеленского в "нормандском формате". И эти проколы не перекроешь обменом пленными, потому что, для Запада – это в первую очередь плюс в карму Путина, а Зеленский стараниями Ермака начинает выглядеть как ненадежный партнер. А это уже опасно не только для Зеленского, а и для Украины.