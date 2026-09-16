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16 вересня 2026, 08:42

Рятувальники ліквідували наслідки нічного удару росіян по Херсону

16 вересня 2026, 08:42
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Фото: ДСНС
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Вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки у Херсоні спалахнула пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

В одному з районів міста ворожий FPV-дрон влучив у легковик, внаслідок чого він загорівся.

Попри високі повторних атак рятувальники ліквідували пожежу.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, зранку 16 вересня у Святошинському районі Києва внаслідок дронової атаки спалахнула складська будівля.

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