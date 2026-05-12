08:38  12 травня
В Україні запускають програму стажування для людей віком 50+
07:57  12 травня
На Рівненщині через 8 місяців після ДТП померла 30-річна пасажирка мотоцикла
23:45  11 травня
У Дніпрі водій маршрутки викинув непритомну дитину на асфальт
UA | RU
UA | RU
12 травня 2026, 08:31

Росіяни вдарили по залізниці на Дніпропетровщині: пошкоджені локомотиви, поранений машиніст

12 травня 2026, 08:31
Читайте также на русском языке
Фото: facebook.com/oleksiikuleba
Читайте также
на русском языке

Вранці 12 травня російські військові атакували об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

"Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучань безпілотників пошкоджені локомотиви та рухомий склад.

Зазначається, що рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється.

"Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни", – наголосив віцепрем’єр.

Нагадаємо, в ніч на 12 травня російські війська понад 20 разів атакували п'ять районів Дніпропетровщини, застосовуючи артилерію, дрони та авіабомби. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна залізниця обстріли Дніпропетровська область пошкодження постраждалі наслідки
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
На Донеччині з Миколаївки евакуювали 25 цивільних через постійні обстріли
12 травня 2026, 09:13
Про "плівки", кадрові рішення та політичну кризу
12 травня 2026, 08:56
Після ворожої атаки в Житомирі пошкоджено будинки та авто
12 травня 2026, 08:51
На Миколаївщині через ранкову атаку "шахедів" знеструмлені населені пункти
12 травня 2026, 08:47
В Україні запускають програму стажування для людей віком 50+
12 травня 2026, 08:38
"Швидкий заробіток" і шантаж: у Чернівцях та Житомирі намагалися завербувати школярів
12 травня 2026, 08:21
На Харківщині вночі ворожі дрони поцілили по підприємству та приватному сектору
12 травня 2026, 08:13
Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів на Донеччині – DeepState
12 травня 2026, 07:59
На Рівненщині через 8 місяців після ДТП померла 30-річна пасажирка мотоцикла
12 травня 2026, 07:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Всі публікації »
Валерій Пекар
Ігор Луценко
Юрій Чевордов
Всі блоги »