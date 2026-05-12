Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає RegioNews.

"Моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок влучань безпілотників пошкоджені локомотиви та рухомий склад.

Зазначається, що рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється.

"Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни", – наголосив віцепрем’єр.

Нагадаємо, в ніч на 12 травня російські війська понад 20 разів атакували п'ять районів Дніпропетровщини, застосовуючи артилерію, дрони та авіабомби. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.