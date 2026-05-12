На Миколаївщині через ранкову атаку "шахедів" знеструмлені населені пункти
Вранці 12 травня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Миколаївської області ударними дронами типу "шахед"
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Внаслідок влучань є знеструмлення у деяких населених пунктах.
Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.
Нагадаємо, вранці 12 травня російські військові вдарили по залізниці на Дніпропетровщині. Внаслідок влучань безпілотників пошкоджені локомотиви та рухомий склад, постраждав машиніст.
