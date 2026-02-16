Фото: ГСЧС

Днем 15 февраля в Житомире спасатели получили сообщение о том, что необходимо вытащить тело человека из реки Тетерев

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На месте специалисты ГСЧС с помощью резиновой лодки добрались до утопленника, который был на расстоянии около 15 метров, достали его из воды, доставили к берегу и передали полицейским.

Все обстоятельства гибели 55-летнего мужчины устанавливают правоохранители.

Напомним, в Киевской области спасатели продолжают искать тело водителя, автомобиль которого провалился под лед на Киевском водохранилище.