Фото: ДСНС

Вночі та вранці 9 вересня росіяни атакували Київщину. Під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Рятувальники цілу ніч ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу локалізували.

Робота надзвичайників ускладнювалася частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів. Станом на ранок роботи на місці події тривають.

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, росіяни атакують Київську область вже третю добу поспіль. Лише за останню добу внаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Наслідки обстрілів зафіксовані у п’яти районах області:

Броварський район: пошкоджене господарське приміщення, травмовані двоє людей.

Білоцерківський район: пошкоджені виробниче приміщення та багатоповерховий будинок.

Обухівський район: пошкоджені приватні будинки, виробниче й адміністративне приміщення, багатоповерхівка та сім автомобілів.

Бориспільський район: пошкоджені приватний будинок і два автомобілі. Постраждала дитина.

Бучанський район: пошкоджені 8 приватних будинків, складські та виробничі приміщення, три автомобілі. Постраждали четверо людей, серед них – дитина. Двоє людей загинули.

Загалом в області пошкоджений 31 об’єкт: 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки, пʼять виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів.

Рятувальники, медики, поліція та всі служби продовжують працювати на місцях і допомагати людям.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня російські війська вкотре атакували столицю. Виникли пожежі у двох районах міста.