22:55  08 вересня
Бензин космічно дорожчає: що відбувається на АЗС
00:35  09 вересня
Співачка Надя Дорофєєва вперше змогла заговорити після хвороби
01:35  09 вересня
"Пікантна гра": Потап і Настя Каменських насправді не розлучались
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2026, 08:55

Київщина під масованим ударом третю добу поспіль: палає підприємство у Білій Церкві

09 вересня 2026, 08:55
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вночі та вранці 9 вересня росіяни атакували Київщину. Під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Рятувальники цілу ніч ліквідовували наслідки обстрілу. Наразі пожежу локалізували.

Робота надзвичайників ускладнювалася частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів. Станом на ранок роботи на місці події тривають.

Як повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, росіяни атакують Київську область вже третю добу поспіль. Лише за останню добу внаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення, серед них – двоє дітей.

Наслідки обстрілів зафіксовані у п’яти районах області:

  • Броварський район: пошкоджене господарське приміщення, травмовані двоє людей.
  • Білоцерківський район: пошкоджені виробниче приміщення та багатоповерховий будинок.
  • Обухівський район: пошкоджені приватні будинки, виробниче й адміністративне приміщення, багатоповерхівка та сім автомобілів.
  • Бориспільський район: пошкоджені приватний будинок і два автомобілі. Постраждала дитина.
  • Бучанський район: пошкоджені 8 приватних будинків, складські та виробничі приміщення, три автомобілі. Постраждали четверо людей, серед них – дитина. Двоє людей загинули.

Загалом в області пошкоджений 31 об’єкт: 11 приватних будинків, дві багатоповерхівки, пʼять виробничих і складських приміщень, адміністративна та господарська будівлі, а також 12 автомобілів.

Рятувальники, медики, поліція та всі служби продовжують працювати на місцях і допомагати людям.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня російські війська вкотре атакували столицю. Виникли пожежі у двох районах міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область війна обстріли наслідки
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Запросити весь клан Трампа і збудувати "Форт": як вистрибнути з глухого кута затяжної війни
09 вересня 2026, 09:50
РФ запустила на Україну "Іскандери", "Бандеролі" та майже 200 дронів: є влучання на 23 локаціях
09 вересня 2026, 09:31
У Києві ворожий БпЛА влучив у 24-поверхівку: спалахнула пожежа, зруйновані стіни
09 вересня 2026, 09:14
На Сумщині внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, ще 14 отримали поранення
09 вересня 2026, 08:39
Нічна атака на Київ: у двох районах виникли пожежі
09 вересня 2026, 08:25
Росіяни атакували дронами пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою: є загиблі та поранені
09 вересня 2026, 08:13
Втрати армії РФ в Україні перевищили 1,5 млн солдат – Генштаб
09 вересня 2026, 07:56
На Запоріжжі за добу зафіксовано 945 ворожих ударів: загинула людина, ще семеро поранені
09 вересня 2026, 07:38
Ворог вдарив по Дніпру: палають склади та будинок, з підвалу дістали трьох людей
09 вересня 2026, 07:24
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »