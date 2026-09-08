Росіяни вдарили по підприємству в Запоріжжі
Вдень 8 вересня ворожі війська завдали удару по одному з підприємств Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок атаки поранення дістав 31-річний чоловік. Медики надають йому необхідну допомогу.
На місці удару працюють відповідні служби.
Нагадаємо, внаслідок удару ворожого БпЛА у Запоріжжі отримали поранення дві людини.
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