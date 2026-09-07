Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Житель Красилівщини за кермом Volkswagen не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП 69-річний водій та його 12-річний пасажир отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Нагадаємо, 6 вересня у Яворівському районі Львівської області внаслідок ДТП травмувалися двоє 16-річних пасажирів квадроцикла.