На Хмельниччині перекинувся легковик: постраждали чоловік та дитина
ДТП сталася 5 вересня близько 09:15 поблизу села Сергіївка Хмельницького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Житель Красилівщини за кермом Volkswagen не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся.
Внаслідок ДТП 69-річний водій та його 12-річний пасажир отримали травми, їх госпіталізували до лікарні.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, 6 вересня у Яворівському районі Львівської області внаслідок ДТП травмувалися двоє 16-річних пасажирів квадроцикла.
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