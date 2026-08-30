Унаслідок ворожих атак на Херсонщину постраждали 12 людей
Протягом дня 30 серпня внаслідок російських атак на Херсонщину постраждали 12 цивільних людей. Одинадцять із них отримали травми та поранення у Херсоні, ще одна людина постраждала в селі Новорайському
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, російські військові атакували населені пункти області із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів.
Станом на 17:30 внаслідок російських ударів поранення та травми отримали 12 цивільних. Також пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля та цивільний транспорт.
За фактами атак прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російських обстрілів та збирати докази воєнних злочинів.
Нагадаємо, що російські війська вранці вкотре атакували Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу в Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі.