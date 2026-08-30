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30 серпня 2026, 18:55

Унаслідок ворожих атак на Херсонщину постраждали 12 людей

30 серпня 2026, 18:55
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Фото ілюстративне
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Протягом дня 30 серпня внаслідок російських атак на Херсонщину постраждали 12 цивільних людей. Одинадцять із них отримали травми та поранення у Херсоні, ще одна людина постраждала в селі Новорайському

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, російські військові атакували населені пункти області із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів.

Станом на 17:30 внаслідок російських ударів поранення та травми отримали 12 цивільних. Також пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля та цивільний транспорт.

За фактами атак прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російських обстрілів та збирати докази воєнних злочинів.

Нагадаємо, що російські війська вранці вкотре атакували Київ безпілотниками. Унаслідок обстрілу в Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа в нежитловій будівлі.

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