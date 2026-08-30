Мінус нові позиції окупантів: як бійці "Хартії" проводять зачистку лісів на Куп'янщині

Фото: 23 Штурмовий Полк "Р.У.Г" 2 Корпусу НГУ "Хартія"

Бійці 23-го окремого штурмового полку "Р.У.Г." корпусу Національної гвардії України "Хартія" зачистили від російських військ ще 2 квадратні кілометри лісового масиву у Куп’янському районі Харківської області, західніше Дворічної

Про це повідомив 23 Штурмовий Полк "Р.У.Г" 2 Корпусу НГУ "Хартія", передає RegioNews .

За даними "Р.У.Г.", українські штурмовики просуваються лісовим масивом та витісняють російських військових із облаштованих опорних пунктів.

Кадри об’єктивного контролю з дронів і нашоломних камер бійців фіксують результати роботи штурмових груп. За даними підрозділу, спроби російських військових закріпитися або здійснити контратаку були припинені, позиції зачищені, а трофеї та документи зібрані.

У "Р.У.Г." зазначили, що штурмовики продовжують просування вглиб лісового масиву.

Це продовження операції, під час якої підрозділ раніше звільнив 7,5 кв. км лісових масивів західніше Дворічної та встановив контроль над північною частиною села Западне.

У Нацгвардії наголосили, що українські військові продовжують крок за кроком відтісняти російські війська та звільняти територію України.

Нагадаємо, що Сили оборони України 29 серпня та в ніч на 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ. Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію, пункти управління та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".