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30 серпня 2026, 18:20

Мінус нові позиції окупантів: як бійці "Хартії" проводять зачистку лісів на Куп'янщині

30 серпня 2026, 18:20
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Фото: 23 Штурмовий Полк "Р.У.Г" 2 Корпусу НГУ "Хартія"
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Бійці 23-го окремого штурмового полку "Р.У.Г." корпусу Національної гвардії України "Хартія" зачистили від російських військ ще 2 квадратні кілометри лісового масиву у Куп’янському районі Харківської області, західніше Дворічної

Про це повідомив 23 Штурмовий Полк "Р.У.Г" 2 Корпусу НГУ "Хартія", передає RegioNews.

За даними "Р.У.Г.", українські штурмовики просуваються лісовим масивом та витісняють російських військових із облаштованих опорних пунктів.

Кадри об’єктивного контролю з дронів і нашоломних камер бійців фіксують результати роботи штурмових груп. За даними підрозділу, спроби російських військових закріпитися або здійснити контратаку були припинені, позиції зачищені, а трофеї та документи зібрані.

У "Р.У.Г." зазначили, що штурмовики продовжують просування вглиб лісового масиву.

Це продовження операції, під час якої підрозділ раніше звільнив 7,5 кв. км лісових масивів західніше Дворічної та встановив контроль над північною частиною села Западне.

У Нацгвардії наголосили, що українські військові продовжують крок за кроком відтісняти російські війська та звільняти територію України.

Нагадаємо, що Сили оборони України 29 серпня та в ніч на 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ. Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію, пункти управління та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

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