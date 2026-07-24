На Запоріжжі через російські обстріли загинула людина, ще 34 – поранені
Протягом доби окупанти завдали 1001 удар по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще 34 – зазнали поранень
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- 14 авіаударів ворог завдав по Запоріжжю, Малокатеринівці, Новомиколаївці, Преображенці, Малій Токмачці та ще 8 населених пунктах.
- 740 атак БпЛА (переважно FPV) зафіксовано по понад 35 населених пунктах, серед яких Оріхів, Степногірськ, Кушугум, Біленьке, Гуляйпільське та Залізничне.
- 2 обстріли з РСЗВ окупанти здійснили по Новоданилівці.
- 245 артилерійських обстрілів прийшлися по майже 30 населених пунктах області, зокрема по Новоданилівці, Малим Щербакам, Степногірську та Приморському.
Надійшло 250 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.
Нагадаємо, ввечері 23 липня росіяни вдарили по об'єкту паливної інфраструктури в Житомирі. На місці виникла пожежа.
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