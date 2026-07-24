Фото: ОВА

У ніч на 24 липня російські війська завдали понад 10 ударів безпілотниками та артилерією по Нікопольському та Криворізькому районах

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися Нікополь, а також Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок атак пошкоджені заправка, багатоквартирний та приватні будинки.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Новопільській громаді, де через влучання спалахнула пожежа.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, протягом доби окупанти завдали 1001 удар по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще 34 – зазнали поранень.