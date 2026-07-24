Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 24 липня РФ атакувала Україну п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 180 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 160 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 8 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня російські війська завдали понад 10 ударів безпілотниками та артилерією по двом районам Дніпропетровщини.