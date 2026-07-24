Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Новослобідській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль Укрпошти. Отримав поранення 49-річний водій.

В Есманьській громаді через влучання дрона в автівку травмовані 51-річна жінка та 33-річний чоловік.

У Краснопільській громаді дрон влучив у будинок, травмована 64-річна жінка.

У Великописарівській громаді внаслідок удару дрона поранена місцева жителька.

Нагадаємо, протягом доби окупанти завдали 1001 удар по 48 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району одна людина загинула, ще 34 – зазнали поранень.