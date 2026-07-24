Фото: ОВА

У ніч на 24 липня російські війська завдали масованого удару по Одещині ракетами та ударними БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Під обстрілом опинилися житловий сектор та промислова інфраструктура.

Внаслідок влучань пошкоджені дах багатоквартирного будинку, приватні оселі та легкові автомобілі. Медичну допомогу надали жінці та чотирирічній дитині.

Також пошкоджень зазнала територія одного з підприємств – там обійшлося без постраждалих.

Усі пожежі, які виникли через обстріл, рятувальники ліквідували.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня РФ атакувала Україну п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 180 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання на 9 локаціях.