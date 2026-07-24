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24 липня 2026, 07:05

Сили оборони ліквідували за добу понад 1400 російських окупантів

24 липня 2026, 07:05
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1410 окупантів, 10 танків, шість бронемашин, 76 артилерійських систем, сім РСЗВ, один засіб ППО, 1652 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 544 одиниці автомобільної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 436 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.07.26 орієнтовно склали:

втрати росіян 24 липня 2026 року

Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених цілей російських військ. Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні.

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