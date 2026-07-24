Сили оборони ліквідували за добу понад 1400 російських окупантів
За минулу добу бійці ЗСУ знищили 1410 окупантів, 10 танків, шість бронемашин, 76 артилерійських систем, сім РСЗВ, один засіб ППО, 1652 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 544 одиниці автомобільної техніки ворога. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 436 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 24.07.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, від початку 2026 року підрозділи безпілотних систем Сил оборони уразили понад 1 мільйон підтверджених цілей російських військ. Найбільших результатів оператори БпЛА досягли у червні.
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