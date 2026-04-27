Під Ужгородом другу добу палає найбільший сміттєвий полігон
На Закарпатті горить найбільший сміттєвий полігон під Ужгородом, пожежу гасять від учора 26 квітня, наразі її вдалося локалізувати на площі 0,1 га
Про це повідомили в Управління ДСНС в Закарпатській області, передає RegioNews.
"Триває ліквідація значної пожежі на полігоні побутових відходів у селі Барвінок, що на Ужгородщині. Повідомлення про займання надійшло вчора ввечері, після чого до гасіння залучили підрозділи з Ужгорода, Чопа та селища Середнє. Після опівночі рятувальники локалізували вогонь на площі 0,1 га",- йдеться в повідомленні.
Для моніторингу ситуації фахівці використовують безпілотні літальні апарати.
На місці працюють 35 осіб та 13 одиниць техніки включно з важкою технікою комунальних підприємств. Через задимлення мешканцям прилеглих населених пунктів рекомендують тримати вікна зачиненими до повної ліквідації займання.
