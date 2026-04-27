Фото: ДСНС

На Закарпатті горить найбільший сміттєвий полігон під Ужгородом, пожежу гасять від учора 26 квітня, наразі її вдалося локалізувати на площі 0,1 га

Про це повідомили в Управління ДСНС в Закарпатській області, передає RegioNews.

"Триває ліквідація значної пожежі на полігоні побутових відходів у селі Барвінок, що на Ужгородщині. Повідомлення про займання надійшло вчора ввечері, після чого до гасіння залучили підрозділи з Ужгорода, Чопа та селища Середнє. Після опівночі рятувальники локалізували вогонь на площі 0,1 га",- йдеться в повідомленні.

Для моніторингу ситуації фахівці використовують безпілотні літальні апарати.

На місці працюють 35 осіб та 13 одиниць техніки включно з важкою технікою комунальних підприємств. Через задимлення мешканцям прилеглих населених пунктів рекомендують тримати вікна зачиненими до повної ліквідації займання.

