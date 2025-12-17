На Кіровоградщині чоловік впав у шахту ліфта
Інцидент стався ввечері 16 грудня у місті Світловодськ Олександрійського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У багатоповерхівці на вулиця Михайла Грушевського чоловік упав у шахту ліфта і травмувався.
Рятувальники дістали постраждалого та передали працівникам "швидкої".
Нагадаємо, у Чернівцях дворічний хлопчик впав у триметровий каналізаційний колодязь. Рятувальники витягли дитину, хлопчик не постраждав.
