У Мелітополі партизани отруїли їжу російських офіцерів

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Про це інформує RegioNews з посиланням на мера міста Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

За словами мера, активісти українського опору дізналися, що росіяни замовили в одному з місцевих кафе їжу та алкоголь, після чого приправили все це щурячою отрутою.

"Є чергова партія ліквідованих ворогів, про що навіть пишуть ворожі Телеграм-канали. Наші партизани замовили їжу в одному з місцевих кафе, і після того, як російські окупанти змогли її скуштувати, всі (окупанти - ред.) отруїлися. Частина з них загинула і точно не зможе воювати проти нашої держави", - зазначив Федоров.

Натомість російські медіаресурси повідомляють, що їжу з щурячою отрутою отримали співробітники російської служби ФСБ.

В результаті щонайменше троє з них померли, ще один (причому офіцер), перебуває у тяжкому стані в реанімації.

Наразі окупанти намагаються знайти кур'єра, який привіз окупантам отруєну вечерю, але всі пошукові заходи поки що марні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в шпиталях Маріуполя російські військові помирають від нестачі крові, ніхто з містян її не здає.