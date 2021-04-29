Падіння дитини з вікна дитсадка Запоріжжя: виховательці повідомили про підозру

Інцидент стався 27 квітня

Інцидент стався 27 квітня

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі виховательці дитячого садку, де з вікна другого поверху випала дитина, повідомили про підозру.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу ГУНП в Запорізькій області.

За даними поліції, 28 квітня, на підставі зібраних доказів, 54-річній виховательці повідомлено про підозру за неналежне та несумлінне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, які спричинили тяжкі наслідки (ст. 137 КК України).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 27 квітня у Запоріжжі в дитсадку хлопчик випав з вікна. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітки та живота, закритий перелом кісток тазу. У поліції зазначили, що хлопчик, перебуваючи в своїй групі наодинці, відчинив вікно та перехилившись на підвіконня, випав на піддашок вхідних дверей, а потім на землю.