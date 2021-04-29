Падение ребенка из окна детсада Запорожья: воспитательнице сообщили о подозрении

Инцидент произошел 27 апреля

Инцидент произошел 27 апреля

Фото из открытых источников

В Запорожье воспитательнице детского сада, где из окна второго этажа выпал ребенок, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области.

По данным полиции, 28 апреля, на основании собранных доказательств, 54-летней воспитательнице сообщено о подозрении за ненадлежащее и недобросовестное исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекших тяжкие последствия (ст. 137 УК Украины).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 27 апреля в Запорожье в детсаду мальчик выпал из окна. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза. В полиции отметили, что мальчик, находясь в своей группе наедине, открыл окно и перегнувшись на подоконник, выпал на навес входной двери, а потом на землю.