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29 апреля 2021, 17:35 1270

Падение ребенка из окна детсада Запорожья: воспитательнице сообщили о подозрении

29 апреля 2021, 17:35 1270
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Инцидент произошел 27 апреля
Инцидент произошел 27 апреля
Фото из открытых источников
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українською мовою

В Запорожье воспитательнице детского сада, где из окна второго этажа выпал ребенок, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области.

По данным полиции, 28 апреля, на основании собранных доказательств, 54-летней воспитательнице сообщено о подозрении за ненадлежащее и недобросовестное исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, повлекших тяжкие последствия (ст. 137 УК Украины).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, 27 апреля в Запорожье в детсаду мальчик выпал из окна. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза. В полиции отметили, что мальчик, находясь в своей группе наедине, открыл окно и перегнувшись на подоконник, выпал на навес входной двери, а потом на землю.

Украина криминал детский сад криминальное дело Запорожье

 
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