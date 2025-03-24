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В Польше приговор был вынесен мужчине из Украины. Его обвинили в убийстве его жены и детей

Об этом сообщает RMF FM, передает RegioNews.

Польский суд приговорил украинца к пожизненному лишению свободы. Выяснилось, что он задушил свою жену и двух дочерей. Жена была 29 лет, а дочерям – 4 и 1,5 года.

Медицинские эксперты заявили, что мужчина склонен ко лжи. На этапе следствия он подробно описывал, как именно убивал жену и детей. Однако на последнем слушании мужчина изменил показания и стал отрицать вину.

Однако суд удовлетворил требование прокуроров, просивших о высшей степени наказания. Прокуроры заявили, что мужчина совершил это убийство с особой жестокостью.