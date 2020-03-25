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25 березня 2020, 13:59 2

Спікер парламенту Ізраїлю подав у відставку

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25 березня 2020, 13:59 2
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Голова парламенту Ізраїлю Юлій Едельштейн, який займав цей пост з 2013 року, подав заяву про відставку
Фото:imago-images.de/Global Look Press
Голова парламенту Ізраїлю Юлій Едельштейн, який займав цей пост з 2013 року, подав заяву про відставку

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на сайт кнесету, Едельштейн оголосив про свою відставку на відкритті засідання парламенту.

За його словами, він прийняв таке рішення, оскільки не згоден з вердиктом Верховного суду Ізраїлю, який визнав незаконним розпорядження Едельштейна закрити парламент на час епідемії коронавірусу.

Відзначимо, Юлій Едельштейн представляє партію прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд".


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