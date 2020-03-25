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25 марта 2020, 13:59 2

Спикер парламента Израиля подал в отставку

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25 марта 2020, 13:59 2
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Председатель парламента Израиля Юлий Эдельштейн, занимавший этот пост с 2013 года, подал заявление об отставке
Фото:imago-images.de/Global Look Press
Председатель парламента Израиля Юлий Эдельштейн, занимавший этот пост с 2013 года, подал заявление об отставке

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт кнессета, Эдельштейн объявил о своей отставке на открытии заседания парламента 25 марта.

По его словам, он принял такое решения, так как не согласен с вердиктом Верховного суда Израиля, который признал незаконным распоряжение Эдельштейна закрыть парламент на время эпидемии коронавируса.

Отметим, Юлий Эдельштейн представляет партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд".


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