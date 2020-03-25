Спикер парламента Израиля подал в отставку

Председатель парламента Израиля Юлий Эдельштейн, занимавший этот пост с 2013 года, подал заявление об отставке

Фото:imago-images.de/Global Look Press

Председатель парламента Израиля Юлий Эдельштейн, занимавший этот пост с 2013 года, подал заявление об отставке

Как сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт кнессета, Эдельштейн объявил о своей отставке на открытии заседания парламента 25 марта. По его словам, он принял такое решения, так как не согласен с вердиктом Верховного суда Израиля, который признал незаконным распоряжение Эдельштейна закрыть парламент на время эпидемии коронавируса. Отметим, Юлий Эдельштейн представляет партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд".

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