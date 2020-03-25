Спикер парламента Израиля подал в отставку
Председатель парламента Израиля Юлий Эдельштейн, занимавший этот пост с 2013 года, подал заявление об отставке
Председатель парламента Израиля Юлий Эдельштейн, занимавший этот пост с 2013 года, подал заявление об отставке
Как сообщает RegioNews, ссылаясь на сайт кнессета, Эдельштейн объявил о своей отставке на открытии заседания парламента 25 марта.
По его словам, он принял такое решения, так как не согласен с вердиктом Верховного суда Израиля, который признал незаконным распоряжение Эдельштейна закрыть парламент на время эпидемии коронавируса.
Отметим, Юлий Эдельштейн представляет партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху "Ликуд".
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