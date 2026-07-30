Фото: ДСНС

Окупанти завдали чергових ударів по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Сумської області

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров та ДСНС, передає RegioNews.

Росіяни двома реактивними БпЛА вдарили по центральній частині Роменської громади. Внаслідок атаки пошкоджені нежитлові будівлі. Поранення отримали двоє жінок – їх госпіталізували. Одна з потерпілих перебуває у важкому стані. На місці влучань тривають обстеження та ліквідація наслідків.

У Березівській громаді російський удар прийшовся по приватному сектору, де поранено двох людей. На місці прильоту спалахнула масштабна пожежа – рятувальники ліквідували її.

Нагадаємо, 30 липня близько 10:30 російські війська завдали удару трьома КАБами по Херсону. Пошкоджено промзону та лікарню, загинув чоловік.