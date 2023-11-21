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21 листопада 2023, 21:42

У Луцьку вдруге засудили колишнього гінеколога за сутенерство

21 листопада 2023, 21:42
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Фото: pixabay.com
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У Луцьку до 5 років засудили колишнього лікаря-гінеколога, якого вдруге викрили на сутенерстві

Як передає RegioNews, про це інформує zaxid.net.

Першу судимість за цей злочин чоловік мав 2020 році – тоді йому призначили три роки умовно. Але після цього він продовжив займатись звідництвом, тож в 2021 році його викрили вдруге. На цей раз суд призначив йому п’ять років тюрми, взявши до уваги, що на іспитовому терміні чоловік не виправився.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, слідство зафіксувало декілька епізодів, коли обвинувачений зводив повій із клієнтами. Один такий випадок стався у березні 2021 року, коли чоловік організував зустріч в готелі в селі Зміїнець біля Луцька. За цю зустріч клієнт заплатив 3 тис. грн.

Окрім цього, правоохоронці зафіксували ще чотири подібні випадки. Зустрічі між клієнтами та дівчатами відбувались у спа та саунах. Викрили чоловіка у травні 2021 року. Йому вручили підозру за ч.2 ст. 303 ККУ (сутенерство, вчинене повторно), яка передбачає від чотирьох до семи років тюрми.

За інформацією на сайті судової влади, обвинуваченим у цій справі є Василь Стефанюк – колишній лікар-гінеколог пологового будинку. Вперше на сутенерстві та продажі амфетаміну його викрили в 2020 році. Після викриття його звільнили з роботи. Василь Стефанюк уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, відтак суд призначив йому лише три роки іспитового терміну. Втім, перебуваючи на іспитовому, він продовжив займатись сутенерством.

Стефанюка визнали винним у сутенерстві та призначили йому п’ять років та один місяць тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині судитимуть чоловіка, який ґвалтував дітей та платив за це їхній матері.

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