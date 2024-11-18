фото: поліція

У Ворожбі на Білопільщині жінка пошкодила 27 пам’ятників на міському кладовищі. За скоєне на неї чекає кримінальна відповідальність

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Днями поліція отримала повідомлення від мешканки району про те, що хтось пошкодив пам’ятник на могилі її чоловіка. Поліцейські виявили ще 26 пошкоджених фотозображень на пам’ятниках та розкидані квіти біля місць поховань.

Правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Нею виявилася 63-річна місцева жителька.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про повідомленні жінці про підозру за ч. 1 ст. 297 КК України (наруга над могилою).

Нагадаємо, раніше у Смілі на Черкащині встановили відеонагляд на кладовищі після випадків вандалізму.